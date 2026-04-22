¿Qué le dijo? Polémica rodea al árbitro mundialista, César Ramos

El árbitro central, César Arturo Ramos, está en el ojo de la polémica, después de un video que se difundió en redes sociales, al final del partido entre América y León de la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El colegiado que estará en el Mundial 2026, fue captado cuando le dijo algo al futbolista Iván Moreno. El jugador del León reaccionó y empezó su andar con él. Enseguida, un miembro del Cuerpo Técnico de ‘La Fiera’ le hizo la seña de que lo escuchó y terminó expulsado.

El árbitro mundialista también estuvo en el ojo de la polémica durante el partido, al marcar un penal a favor del América por una mano en el área. Alejandro Zendejas convirtió y le dio el triunfo a los dirigidos por André Jardine por 2-3.

Para el exárbitro, Fernando ‘Cantante’ Guerrero, el colegiado que representará a México en el Mundial 2026, “se calentó” al final del partido.

“Se observa que algo le dice a Iván Moreno de @clubleonfc y al final termina expulsando a una persona que le señala que lo escuchó. A Karen Díaz se sancionó por tratar de evitar un problema, ¿aquí serán omisos?”, publicó en redes sociales.

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Incluso, el youtuber Gabriel Montiel entró al tema, señalando que “si un árbitro reporta algo que dijo un jugador y es expulsado, no pasa nada. Si un jugador reporta algo que dijo un árbitro MUY RARA VEZ pasa algo. En esta, Ramos le dice algo a Moreno, se da cuenta alguien de León y se lo va a recriminar al árbitro mientras el asistente le dice ‘sí, sí, lo escuché’. Después, Ramos expulsa al de León por algo que él mismo provocó. Increíble”.

El pasado 9 de abril, la FIFA anunció la lista de los 52 árbitros para el Mundial 2026, entre ellos seis mujeres.