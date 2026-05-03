Manchester United regresa a la Champions League con una épica victoria sobre el Liverpool

Dos años. Ese es el tiempo que el Manchester United llevaba sin poder pronunciar ciertas palabras: Champions League. La noche de este domingo en Old Trafford, Michael Carrick y sus jugadores las volvieron a pronunciar, bien alto, con un 3-2 ante el Liverpool que sabe a mucho más que tres puntos.

La última vez que el Manchester United disputó la Champions League fue en la temporada 2023/24, campaña en la que no lograron superar la fase de grupos tras perder cuatro partidos, empatar uno y ganar apenas uno. Lo que vino después fue un camino al infierno por una crisis institucional, cambios de entrenadores y la sensación de que uno de los clubes más laureados de Inglaterra había perdido el rumbo. Cuando Carrick llegó al banquillo en enero de 2026, el United estaba en el sexto lugar con 31 puntos, a 17 del Arsenal.

Lo que construyó en cuatro meses es difícil de explicar sin verlo. Con esta victoria, el ManU llegó a 64 puntos y aseguró el tercer lugar de la clasificación, certificando su boleto a la Champions League 2026-27.

El partido comenzó como si el United quisiera que no hubiera dudas. Al minuto 6, Matheus Cunha abrió el marcador con un remate de zurda que se desvió en Alexis Mac Allister y encontró el rincón lejano. Old Trafford todavía procesaba el gol cuando Benjamin Sesko, en el minuto 14, remató dentro del área para poner el 2-0 y marcar su décimo gol liguero de la temporada. El United se fue al descanso con una ventaja que parecía cómoda.

En el segundo tiempo, Dominik Szoboszlai y Cody Gakpo empataron el marcador para los Reds, forzando una segunda mitad de máxima tensión. Un empate no le servía al United para sellar matemáticamente la Champions. Y cuando el Teatro de los sueños necesitaba a su protagonista, apareció el joven canterano Kobbie Mainoo para devolver la ventaja y cerrar la noche con el 3-2 definitivo.

Alex Ferguson, hospitalizado antes del partido

La imagen más perturbadora de la noche llegó antes de que el árbitro pitara el inicio. El exentrenador del Manchester United Alex Ferguson fue trasladado en ambulancia a un hospital tras encontrarse indispuesto en el estadio Old Trafford poco antes del encuentro. Ferguson, de 84 años, fue visto horas antes compartiendo con invitados en las instalaciones del club. El técnico escocés, que dirigió al United durante 27 años, no pudo presenciar desde el palco el partido que devolvió a su club al escenario en el que él lo hizo grande.

El hombre que construyó la hegemonía europea del United con tres Champions League y 13 títulos de liga, no estaba ahí para ver el regreso del equipo de sus amores al principal torneo continental del Viejo Continente.