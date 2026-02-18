Desde el Círculo Polar a la élite: la histórica campaña del Bodo/Glimt en Champions League

Lo del Bodo/Glimt en esta edición de la UEFA Champions League no admite adjetivos menores, ha sido, sencillamente, una anomalía estadística convertida en realidad competitiva. Un club de una ciudad de apenas 55 mil habitantes, ubicada al norte del Círculo Polar Ártico, ha desafiado la lógica estructural del futbol europeo y ha firmado resultados que hace unos meses parecían inverosímiles.

El equipo noruego ha desafiado a varios de los mejores clubes del continente y hasta los ha derrotado, como hizo este miércoles 18 de febrero 3-1 ante el Inter de Milan, el potente equipo de Italia que fue finalista de la más reciente edición de la Champions.

Antes de esta nueva hazaña en el duelo de ida del playoff de la justa de clubes continental, ya había superado al Manchester City (3-1), al Atlético de Madrid (1-2), empatado con el Borussia Dortmund (2-2) y ahora vencido al Inter de Milán, instituciones con plantillas multimillonarias, experiencia profunda en fases finales y estructuras diseñadas para pelear por el título continental.

El dato adquiere mayor dimensión al contextualizarlo en la fase de playoffs. Cuando se juega la eliminación, el Bodo/Glimt maniató frente a sus 8,270 aficionados al conjunto italiano con las dianas de Sondre Brunstad Fet (20') Jens Hauge (61') Kasper Waarst Hogh (64'). Pio Esposito (30') hizo el tanto italiano.

El equipo noruego ha demostrado disciplina en bloque medio, transiciones rápidas y una capacidad notable para optimizar cada oportunidad de gol. Su juego maximiza sus capacidades como equipo.

Su estadio se ha convertido en un clima hostil para gigantes acostumbrados a escenarios de 60 o 70 mil aficionados. El entorno ártico, las condiciones climáticas y la intensidad del público generan un contexto competitivo atípico para rivales de ligas más templadas. En ese ecosistema, Bodo/Glimt potencia su identidad en su primera edición de la Champions

Lo sorprendente no es solo a quién ha derrotado, sino cómo lo ha hecho. No se trata de planteamientos defensivos ni de triunfos fortuitos; el equipo propone, asume riesgos y sostiene ventajas. En una Champions League dominada históricamente por élites financieras, la irrupción del club noruego reabre el debate sobre planificación deportiva, cohesión de proyecto y eficiencia táctica.

Si algo ha demostrado esta edición es que la geografía y el presupuesto no siempre dictan sentencia. Desde el norte del continente, Bodo/Glimt ha construido la historia más inesperada del torneo y, por méritos propios, la más fascinante.