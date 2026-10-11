Penta Zero Miedo hace historia en WWE: conquista Money in the Bank 2026

Penta Zero Miedo volvió a hacer historia en su paso por WWE. El originario de Ecatepec, Estado de México, tendrá siempre en el recuerdo la noche del 10 de octubre de 2026 en el Smoothie King Center de Nueva Orleans, luego de conquistar Money in the Bank 2026, lo que le permite tener la oportunidad de canjear el maletín por una lucha de campeonato cuando él crea que sea oportuno.

El gladiador se convirtió en el segundo mexicano en conquistar Money in the Bank 2026. El primero que lo hizo fue Alberto del Río en 2011, lo que lo catapultó a ser campeón en WWE.

“Quiero llorar. Cuando veo eso… ¡wow! Sigo sin creer que esto haya pasado, pero esta es la prueba de que los sueños se hacen realidad. Necesitas trabajar todos los días. Esa lucha fue increíble. Todos ahí dieron todo esta noche. Mis respetos para todos, (CM) Punk, Kevin Owens Je’Von (Evan), hasta para (Bron) Breakker”, señaló Penta Zero Miedo al finalizar la batalla.

El luchador mexicano se impuso a figuras como CM Punk, Trick Williams, Kevin Owens, Bron Breakker y Je’Von Evan.

Uno de los momentos más impactantes de Money in the Bank, Breakker empujó la escalera cuando Evans estaba arriba, enviándolo sobre el techo de la ambulancia.

Penta y Breakker se mantuvieron en pie. El de Ecatepec aplicó un “Mexican Destroyer” a su rival sobre otra escalera, lo que dejó moribundo a Bron, dándole tiempo para subir a la escalera.

Zero Miedo no estuvo solo, contó con el apoyo de cientos de aficionados. Incluso, WWE compartió varios videos cuando seguidores mexicanos celebraron el momento en que el luchador subió a las escaleras para quedarse con el maletín.

Penta tendrá la opción por un título mundial. Puede ser contra Roman Reigns o Sami Zayn.

El 2026 ha significado un gran año para Penta Zero Miedo. A principios de marzo de 2026, se convirtió en Campeón Intercontinental tras vencer a Dominik Mysterio.