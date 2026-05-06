Final mexicana en Concacaf: Toluca enfrentará a Tigres tras golear al LAFC en el Nemesio Diez

Helinho, Everardo López y Paulihno se las arreglaron para que el Toluca no echara de menos a Alexis Vega y Jesús Gallardo al convertir los goles con los que los Diablos Rojos golearon 4-0 al LAFC, para poner fin a una larga espera para volver a una final de la Copa de Campeones de Concacaf tras un global de 5-2.

Toluca enderezó un día que alrededor del mediodía se les había amargado, cuando fueron informados que el permiso que un mando de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para contar con los convocados de la Liga MX a la Selección Nacional, Vega y Gallardo, quedaba invalidado y, si no se presentaban antes de las 20:00 horas, quedarían descartados para ir al Mundial.

Los Diablos Rojos contaban con ambos seleccionados nacionales, que mandaron sus nombres al registrar ante Concacaf sus nombres en la plantilla; sitios en los que ya no pudieron inscribir a nadie. Pero Helinho se encargó de que el entuerto en las decisiones tomadas en los escritorios no pesara en el campo.

Helinho cazó a Ryan Hollingshead para que le hiciera una falta dentro del área cuando no había peligro para que abrir el marcador a los 49 minutos.

Everardo López hizo más holgada la ventaja a los 58 con un potente disparo desde fuera del área que dejó inmóbil al arquero francés Hugo Lloris.

En el descuento apareció Paulihno para darle un toque de goliza al partido que ya era un mero trámite a esas alturas con un par de dianas en el 90+2 y 90+4

El LAFC fue sucumbiendo con el paso de los minutos a un rival silencioso como la altitud de 2,650 metros a los que se encuentra la sede escarlata, lo que fue mermando su rendimiento. Apenas hicieron un disparo a puerta en el trámite del encuentro.

El partido pudo ser una goleada, pero el travesaño y los postes jugador del lado del conjunto angelino cuando Marcel Ruiz y Nicolás Castro vieron estrellarse un par de disparos en el madero; algo que también pasó Jesús Angulo en el complemento.

¿Por qué es importante que Toluca juegue la final de la Copa de Campeones de Concacaf?

Antonio Mohamed priorizó el torneo internacional en busca de exorcizar los 23 años que han pasado desde la última ocasión que el Toluca fue campeón en el torneo de clubes de la región. Con este pase a la final, los escarlatas también ponen fin a una larga espera de 12 años desde la última ocasión que disputaron el cetro que perdieron ante Cruz Azul.

Ahora, por primera ocasión desde 2021, dos equipos mexicanos volverán a medirse por el trono de la región cuando el Toluca sea anfitrión de los Tigres en el Estadio Nemesio Diez el 30 de mayo.

Tigres volverá a jugar en el Nemesio Díez luego de que ahí perdieron la final del pasado torneo Apertura 2025 en una extenuante tanda de penales.

Ahora los escarlatas tendrán tres días para preparar el juego de vuelta de su serie de cuartos de final de la liguilla del torneo Clausura, la cual van perdiendo 1-0 ante Pachuca.