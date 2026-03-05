¿Adiós a Bahréin y Arabia? F1 analiza las opciones en caso de no poder ir a Medio Oriente

Mientras que el conflicto en Medio Oriente continúa, la Fórmula 1 entra en días críticos para decidir qué hacer con las carreras en Bahréin y Arabia Saudita, las cuales se deberán disputar en un mes, pero con algunos equipos teniendo que decidir sus programas el lunes después de este fin de semana en Australia.

Hace apenas unos días, Dorna, la empresa promotora de MotoGP advirtió que estaban debatiendo si irían a la carrera en Qatar o no, pactada para el 12 de abril señalando que existía un alto riesgo de no realizarla si las hostilidades en la zona continuaban.

El mensaje parecía una advertencia para F1 quien tiene prevista la carrera de Bahréin para la misma fecha. Apenas hace unos días, a menos de 30 kilómetros del trazado de Sakhir, hubo una explosión consecuencia de los ataques provenientes de Irán. Una semana después se realizará la carrera en Arabia.

Por ahora, la FIA y la F1 han mantenido el discurso de que monitorean la situación, pero el domingo, acabando el Gran Premio de Australia los equipos de Fórmula 2 deberán empacar sus cosas para llevar directamente los coches a Bahréin, esto mientras la Fórmula 1 viaja a China y Japón.

Las opciones de la F1 ante el conflicto de Medio Oriente

Ante este panorama, la F1 desea esperar, pero también entienden que tienen el juego en su contra. Las decisiones deben darse rápido. Encontrar un reemplazo debe ser anunciado pronto y las opciones están en Europa, específicamente en el circuito de Imola, el mismo que ha salvado en otros años a la categoría, aunque Turquía también ya alzó la mano para ser considerado.

Se sabe que Turquía aspira a regresar al calendario de F1 en breve y el circuito es del agrado de los pilotos. Imola ya es conocido y con Ferrari como parte de la organización la pista está a disposición.

Sin embargo, también existe otro riesgo: cancelar las carreras. Esto supondría la reducción del calendario de 24 a 22 competencias y dejar todo el mes de abril sin carrera. Ambas versiones son manejadas por medios europeos quienes señalan que Stefano Domenicali, CEO de la F1, debe decidir en breve cuál será la medida a tomar.