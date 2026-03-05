Israel confirma la muerte de comandante de Hamás que entrenaba combatientes en Líbano

La Marina israelí confirmó este jueves la eliminación de Wasim Attallah Ali, comandante de Hamás responsable del entrenamiento de operativos en Líbano. El ataque se produjo en la zona de Trípoli, donde el dirigente coordinaba ejercicios para el ala militar de la organización.

De manera paralela, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron el derribo de un avión de combate iraní, compartiendo imágenes del operativo en la red X. Además, la Fuerza Aérea israelí anunció un segundo ataque en el mismo día contra infraestructuras del régimen en Teherán, intensificando la presión sobre el gobierno iraní.

Balance de víctimas en Líbano

El Ministerio de Salud libanés actualizó el balance de los bombardeos israelíes en el país, que desde el inicio de la guerra regional el lunes han dejado 102 muertos y 638 heridos. La cifra anterior era de 77 fallecidos, lo que refleja la magnitud de la ofensiva. El ministerio advirtió que el número podría aumentar, ya que los hospitales continúan recibiendo víctimas.

El presidente libanés pide a su homólogo francés que intervenga para evitar que los suburbios del sur sean blanco de ataques tras la advertencia israelí.

El presidente libanés, Joseph Aoun, pidió a través de un comunicado a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que intervenga ante Israel para evitar que ataque los suburbios del sur de Beirut, después de que el ejército israelí advirtiera a los residentes que evacuaran inmediatamente.

Los últimos acontecimientos relacionados con la situación de seguridad en el Líbano y le pidió que interviniera ante la parte israelí para evitar que se atacaran los suburbios del sur de Beirut después de las amenazas realizadas contra sus residentes por el liderazgo militar israelí”

Advertencia israelí sobre Beirut

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, lanzó una advertencia directa a los residentes de los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolá. “Muy pronto, Dahiyeh se parecerá a Jan Yunis”, declaró, en referencia a la devastación sufrida por esa localidad del sur de Gaza durante la guerra contra Hamás. La declaración refuerza la amenaza de que el distrito libanés enfrente una destrucción similar.

La posición de la OTAN

La OTAN insistió este jueves en que un misil balístico lanzado desde Irán tenía como objetivo Turquía, contradiciendo la versión de un responsable turco que aseguraba que el proyectil se dirigía hacia una base militar en Chipre. La discrepancia refleja la complejidad de la información en medio de la escalada militar y la dificultad de establecer con precisión los objetivos de los ataques.

Con información de AFP.