Pesé a que el Guadalajara llegaba como favorito, se llevó un resultado adverso en la Ida de los Cuartos de Final (1-2) ante Pachuca. Ahora, previo al partido de Vuelta, la afición de Chivas les mandó un contundente mensaje a los jugadores y cuerpo técnico.

El Rebaño tuvo un entrenamiento a puerta abierta en el Estadio Akron y la hinchada que se dio cita alentó de principio a fin, mostrando el compromiso de todos para lograr el objetivo: el título del Apertura 2026.

La afición de Chivas presente en el entrenamiento en el Estadio Akron CHIVAS

“Acá nad13 se rinde”, fue el mensaje que, con una gran pancarta, mostraron los Chivahermanos hacía los jugadores, quienes se acercaron a recibir dicho mensaje y a su vez, aplaudieron a la afición que se encontraba en las gradas.

La hinchada rojiblanca desplegó banderas, carteles y estuvo dando cánticos mientras los jugadores tenían su práctica vespertina de cara al partido de Vuelta.

Amaury Vergara, presidente del Club Deportivo Guadalajara también se hizo presente en el entrenamiento y estuvo viendo a cada detalle el trabajo de los jugadores y escuchando los cánticos de la afición.

Lo curioso es que hubo un sector de aficionados que estuvo coreando el nombre de Hugo Camberos. El canterano rojiblanco no ha tenido participación en los últimos partidos y para la hinchada es algo injusto, debido a su gran calidad y que puede ser un jugador determinante en la eliminatoria.

Chivas necesita ganar por cualquier marcador ante Pachuca para asegurar su pase a las Semifinales del Apertura 2026. Un empate o una derrota en el Estadio Akron los dejaría eliminados de la Liguilla.