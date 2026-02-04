Se abre la puerta de la Copa Libertadores: Conmebol alista invitación histórica para Liga MX y MLS en 2027

La Copa Libertadores podría encaminarse a la mayor reestructuración de su era moderna. La Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) prepara la documentación para invitar oficialmente a clubes de la MLS y la Liga MX a disputar el torneo a partir de 2027, de acuerdo con un reporte del periodista Iván Cardozo, de El Espectador de Uruguay.

Según la información revelada, la propuesta ya se encuentra en fase administrativa dentro de Conmebol y sería elevada en los próximos meses a los presidentes de las federaciones sudamericanas. El plan contempla la creación de dos vías de acceso para equipos de Concacaf. Una por mérito deportivo y otra mediante invitación directa, un esquema inédito para el torneo principal del continente.

Una década sin Libertadores en México

La iniciativa surge a 10 años de la salida de los clubes mexicanos de la Libertadores y marcaría no sólo su regreso, sino también el debut absoluto de los equipos de la MLS en la competencia más prestigiosa de Sudamérica.

El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, no ha ocultado su interés en tender puentes hacia el norte.

La puerta quedó abierta, recuerden que ellos estuvieron aquí con nosotros jugando”, ha señalado en distintas ocasiones. No obstante, también ha sido cuidadoso en subrayar que el tema debe discutirse en Concacaf. "Es un tema que deben discutir dentro de la Concacaf. Ya se ha hecho en el pasado y somos muy respetuosos de las demás confederaciones”, declaró.

Más directo fue Jorge Más, propietario del Inter Miami, quien hace un año expresó públicamente su deseo de competir en la Libertadores.

“Yo sí quisiera jugar la Libertadores y lo he dicho dentro de la liga. Yo creo que los campeones de la MLS, tanto como los de la Liga MX, a lo mejor son merecedores de un cupo”, afirmó.

Cambio de formato

De acuerdo con lo que se rumorea en los pasillos de Conmebol, el diseño contempla dos plazas para Concacaf. Una se asignaría por mérito deportivo, aunque el criterio aún no está definido. La otra sería por invitación, un punto que genera polémica y que, según versiones, buscaría garantizar la presencia del Inter Miami y, con ello, la posibilidad de ver a Lionel Messi disputar la Copa Libertadores antes de su retiro.

El principal obstáculo sigue siendo FIFA y Concacaf. Tras la salida de los equipos mexicanos en 2016, cuando la Libertadores adoptó un calendario anual, ya se exploró su regreso sin éxito.

FIFA no dio el aval”, explicó en 2023 Victor Montagliani, presidente de Concacaf. La base legal está en el principio de territorialidad, que prohíbe a clubes competir de forma regular en torneos de otra confederación si se afecta la integridad de las competencias locales.

Para FIFA, el acceso al Mundial de Clubes debe darse a través de la confederación natural. Permitir una excepción con México podría abrir la puerta a reclamos similares de ligas con alto poder económico, como Arabia Saudita, interesadas en competir en Europa.

Desde 2025, cada partido de la Libertadores suma puntos para el ranking que define los boletos al nuevo Mundial de Clubes que se disputa cada cuatro años, lo que eleva el valor deportivo y comercial del torneo.

Cuando México dejó la Libertadores y sus finales históricas

Los clubes mexicanos participaron durante 18 años en la Copa Libertadores, entre 1998 y 2016. Su salida se produjo cuando el torneo cambió de calendario y se intensificaron los choques con la agenda de Concacaf.

Durante ese periodo, la Liga MX estuvo cerca de la gloria en 3 ocasiones. Cruz Azul fue finalista en 2001 frente a Boca Juniors. Chivas alcanzó la final en 2010 ante Internacional de Porto Alegre. Tigres protagonizó la más reciente en 2015 contra River Plate. Ninguno logró levantar el trofeo, aunque Pachuca sí conquistó la Copa Sudamericana en 2006.

La última edición con clubes mexicanos fue la de 2016, con Toluca, Puebla y Pumas. Desde entonces, el regreso ha sido un rumor constante. Esta vez, con documentos en preparación y una fecha objetivo marcada en 2027, la posibilidad parece más real que nunca.