Sam Darnold pasó de ver fantasmas al enfrentarse a Patriots a ser favorito al MVP del Super Bowl LX

El quaterback Sam Darnold ha despertado a lo largo de esta semana como uno de los hombres que más llaman la atención para los apostadores… El crudo pasado que contó sus primeros años en la NFL con los Jets quedó en el olvido cuando en los momios es el máximo candidato a llevarse el galardón de Jugador Más Valioso (MVP). Detrás de de los entretelones de este favoritismo se esconde una poética ironía: para alcanzar la gloria eterna como campeón del Super Bowl LX con los Seattle Seahawks, Darnold debe derrotar a los New England Patriots, la franquicia que casi termina con su carrera en aquellos años por Nueva York.El pasado oscuro: Los fantasmas de Foxborough de Darnold

La narrativa de este enfrentamiento no puede entenderse sin mirar hacia atrás, específicamente a la etapa de Darnold con los New York Jets. Durante cuatro temporadas, enfrentar a la defensiva de New England fue una pesadilla para él. Entre 2018 y 2021, las estadísticas de Darnold contra los Patriots fueron catastróficas:

Passer Rating: 41.2 (uno de los más bajos para un titular contra un mismo rival).

Touchdowns: Solo 1

Intercepciones: 9 entregas de balón.

Yardaje promedio: Apenas 172 yardas por encuentro.

Sam Darnold es el máximo favorito para quedarse con el premio de MVP del Super Bowl LX si gana el título Seattle Seahawks. AFP

En un juego de Monday Night Football de 2019, Darnold fue captado por las cámaras de NFL Fils cuando dijo una frase que desde esa noche lo acompaña como sombra: "Estoy viendo fantasmas". Aquel partido, la presión de los Patriots lo llevó a lanzar cuatro intercepciones, convirtiéndolo en una selección fracasada del Draft de un año antes, cuando fue elegido en la tercera posición.La metamorfosis de Darnold: De Minnesota a la cima con Seattle

¿Cómo pasó un jugador descartado por tres equipos (NY Jets, Carolina Panthers y San Francisco 49ers) a ser el favorito en el Super Bowl? La respuesta reside en su madurez y en el sistema ofensivo de los Seahawks. Después una resurrección inesperada con los Minnesota Vikings en 2024, Darnold llegó a Seattle en 2025 para explotar todo su potencial con una franquicia que vio su potencial y le ofreció un contrato multianual de más de 100 millones de dólares.

Bajo la protección de una línea ofensiva de élite y un esquema que prioriza el pase vertical, Darnold ha mutado en un pasador efectivo. Ya no es el joven que forzaba lanzamientos en doble cobertura; ahora es un veterano que sabe cuándo castigar a la secundaria y cuándo confiar en su juego terrestre. Su capacidad para conectar con receptores como Jaxon Smith-Njigba ha convertido a Seattle en la ofensiva más explosiva de la NFC.El análisis de las apuestas: ¿Por qué Darnold es favorito al MVP?

El mercado de apuestas suele ser el mejor termómetro para el éxito. Actualmente, Seattle es favorito por 4.5 puntos sobre New England. Históricamente, el premio al MVP del Super Bowl recae en el quarterback del equipo ganador en más del 60 por ciento de las ocasiones.

Para consolidar su estatus de MVP, los expertos sugieren que Darnold necesitaría números similares a su promedio de temporada: 300+ yardas aéreas, tres touchdowns (sin intercepciones), rating superior a 105.0.

Con armas como Kenneth Walker III abriendo espacios en la caja, Darnold tendrá ventanas limpias para lanzar, algo que nunca tuvo en sus días con los Jets.La revancha final: Cerrar el círculo de redención

El domingo 8 de febrero de 2026, el escenario no podría ser más dramático. Los Patriots regresan al Super Bowl con una cara nueva, Drake Maye, quien representa el futuro de la liga. Pero para Darnold, esto no se trata del futuro, sino de ajustar cuentas con el pasado.

La defensiva secundaria de New England, aunque competitiva, ha mostrado fisuras contra quarterbacks con movilidad y potencia de brazo. Si Darnold logra descifrar los esquemas de presión que antes lo aterraban, no solo levantará el trofeo Vince Lombardi, sino que firmará la historia de redención más importante de la década en el deporte estadunidense.Él habrá exorcizado a todos sus fantasmas del pasado y el MVP estaría muy cerca de sus manos.