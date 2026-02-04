Neven Ilic hace historia: El presidente de Panam Sports llega a la cúpula del COI

El presidente de Panam Sports, Neven Ilic, resultó elegido este miércoles como nuevo miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI). Tras imponerse al dirigente italiano Giovanni Malagó en una votación realizada durante la 145ª Sesión del organismo, celebrada en Milán, Italia, el dirigente chileno consolida su liderazgo a nivel global.

Luego de una primera ronda que finalizó empatada con 48 votos por cada candidato, la elección se definió en una segunda vuelta que registró un total de 95 sufragios emitidos. Con este resultado, Ilic se convierte en el nuevo representante latinoamericano en el máximo órgano ejecutivo del olimpismo mundial, lo que fortalece la presencia de la región en la toma de decisiones del deporte internacional. Cabe destacar que este nombramiento representa el cargo de mayor relevancia alcanzado por un dirigente chileno en la historia del movimiento olímpico.

UN HITO HISTÓRICO PARA EL DEPORTE DE AMÉRICA Y CHILE

Tras su elección, Ilic expresó su emoción y destacó el significado del respaldo recibido por parte de los miembros del organismo. “Este resultado es motivo de un tremendo orgullo. Orgullo para América y orgullo para Chile. Poder llevar la voz de nuestros países y la realidad de cada una de nuestras naciones al Comité Ejecutivo es parte fundamental de la tarea que me toca asumir”, señaló.

El dirigente subrayó que su labor estará centrada en los atletas y en la diversidad del continente. “Tenemos 41 países en Panam Sports, todos con realidades distintas, y es clave poder representarlas, seguir apoyando a los deportistas y contribuir a que América crezca cada día más”, agregó el ahora integrante del círculo cercano del COI.

Neven Ilic, nombrado miembro de la plana mayor del COI Foto de X: @PanamSports

RENOVACIÓN ESTRATÉGICA RUMBO A MILANO CORTINA 2026

En la misma sesión, el COI renovó por ocho años más el mandato de once de sus miembros, entre ellos representantes de Paraguay y Brasil, reafirmando la estabilidad del organismo. La 145ª Sesión del Comité Olímpico Internacional se desarrolló en el Centro de Convenciones de Milán, justo en la antesala de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

Este evento deportivo de talla mundial tendrá su ceremonia inaugural este viernes 6 de febrero en el emblemático Estadio San Siro, marcando el inicio de las competencias invernales. Con la integración de Neven Ilic al ejecutivo, el olimpismo americano llega con una voz renovada y mayor peso político a la gran cita en suelo italiano.