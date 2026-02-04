Betis vs Atlético de Madrid: Fecha y hora del posible debut de Fidalgo y Obed Vargas en Copa del Rey

La expectativa creció al máximo tras los anuncios oficiales de esta semana en el mercado europeo. La llegada de Álvaro Fidalgo al Real Betis y el salto de Obed Vargas al Atlético de Madrid sacudieron el entorno del futbol nacional. Sin embargo, el destino preparó un escenario inmejorable: ambos futbolistas podrían realizar su debut oficial este mismo jueves, enfrentándose cara a cara en los Cuartos de Final de la Copa del Rey.

Este encuentro no solo representa una oportunidad dorada para los jugadores en sus nuevos clubes, sino que también funciona como un examen indirecto para la Selección Mexicana. Con el Mundial 2026 en el horizonte, la actividad de estos elementos en el Viejo Continente resulta vital para los planes de Javier Aguirre. Mientras Vargas ya sumó minutos con el ‘Vasco’ en duelos ante Panamá y Bolivia, el caso de Fidalgo sigue bajo la lupa tras su proceso de naturalización y su regreso triunfal a España.

HORARIO Y FECHA DEL POSIBLE DEBUT EN LA COPA DEL REY

El calendario dictó que el Estadio de La Cartuja sea la sede de este choque de titanes el próximo jueves 5 de febrero. El compromiso entre los verdiblancos y los colchoneros tiene un tinte especial, ya que ambos refuerzos recibieron su documentación a tiempo para ser tomados en cuenta por sus estrategas. Los dirigidos por Manuel Pellegrini buscarán aprovechar la localía para avanzar a las semifinales, mientras que Diego Simeone planearía dar frescura a su mediocampo con la juventud del exjugador del Seattle Sounders.

Obed Vargas con la camiseta del Atlético de Madrid. Foto de X: @Atleti

El pitazo inicial sonará a las 14:00 horas (tiempo del centro de México). Aunque el panorama luce complicado para que ambos aparezcan en el once titular debido a su reciente incorporación, la prensa española especula con que tengan actividad en la segunda mitad. Para Obed Vargas, el salto desde la MLS al Atlético de Madrid requiere una adaptación física inmediata, mientras que para el 'Maguito' Fidalgo, el ritmo de LaLiga no le es ajeno, lo que facilitaría su ingreso al terreno de juego desde este mismo jueves.

CANALES DE TRANSMISIÓN: ¿DÓNDE VER EL BETIS VS ATLÉTICO DE MADRID?

Para los aficionados en México que deseen seguir de cerca el desempeño de estos dos potenciales seleccionados, es importante señalar que la Copa del Rey no cuenta con transmisión por televisión abierta en territorio nacional. Los derechos exclusivos del torneo pertenecen a la cadena Sky Sports, por lo que esa será la única vía legal para disfrutar del encuentro.

Álvaro Fidalgo entrenando con el Betis. Foto de X: @RealBetis

La señal estará disponible a través de los canales 516 y 1516 de Sky, además del canal 522 de Izzi. Para quienes prefieren la movilidad o no cuentan con una televisión a la mano, la opción será el servicio de streaming Sky+, que llevará las emociones del duelo en vivo. El morbo de ver a Álvaro Fidalgo ante un sistema defensivo tan férreo como el del Atleti, sumado a la curiosidad por ver el nivel de Obed Vargas en el máximo circuito español, hace que este partido sea imperdible para la afición mexicana.