Messi y Newell’s en 2027: la historia que el futbol argentino espera

Newell’s Old Boys, el club argentino de Rosario donde Lionel Messi dio sus primeros pasos como futbolista, ha confirmado públicamente que está trabajando en un proyecto para traer de vuelta al astro mundial, con la mira puesta en el primer semestre de 2027.

Aunque todavía no hay un acuerdo cerrado ni fichaje oficial, la dirigencia —liderada por el vicepresidente primero Juan Manuel Medina— ha revelado que la institución ha comenzado las gestiones para hacer realidad un retorno que sería uno de los más emotivos en la historia del fútbol argentino.

Objetivos y visión del plan

Más allá de lo deportivo

Según Medina, el plan no se limita a traer a Messi simplemente como jugador; se trata de un proyecto que “excede a Newell’s” e involucra a toda la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe y al fútbol argentino en su conjunto.

La idea es que Messi no solo se incorpore al club, sino que su llegada implicaría:

Desarrollo de infraestructura deportiva en Rosario. Fortalecimiento competitivo del equipo en el ámbito local e incluso internacional. Impacto social y cultural en toda la comunidad futbolera de Argentina.

El proyecto ha sido descrito como ambicioso, histórico y sin precedentes para la liga argentina, pues la presencia de Messi en su última etapa profesional sería un enorme impulso para el fútbol local.

Declaraciones clave de la dirigencia

Juan Manuel Medina ha sido la voz oficial más clara hasta ahora. Entre sus declaraciones más relevantes están:

“Estamos trabajando para que Leo juegue en Newell’s en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”. “Es un proyecto que excede a Newell’s e involucra a Rosario, a la provincia y al fútbol argentino”. Además, el dirigente explicó que aún depende de lo que puedan ofrecer en términos de infraestructura y esquema deportivo competitivo para convencer al jugador.

Estos comentarios muestran que la intención es real y ha sido comunicada claramente a medios locales, aunque la concreción del fichaje sigue siendo incierta.

La situación contractual de Messi

Lionel Messi, de 38 años, actualmente está bajo contrato con Inter Miami (MLS), club con el cual extendió su vínculo hasta finales de 2028.

Newell’s necesitaría negociar con Inter Miami o encontrar una fórmula (como un préstamo, finalización anticipada de contrato o acuerdo especial) para que Messi llegue en 2027. No hay garantías de que Messi termine su carrera en Argentina, pero la propuesta refleja un deseo profundo del club rosarino de hacer posible ese escenario.

Expectativas entre hinchas y entorno

La noticia ha generado gran expectativa en Argentina y entre los fanáticos de Newell’s, donde Messi es recordado con cariño por sus inicios en el fútbol formativo del club.

Aunque los detalles concretos (como contrato, duración o salario) no han sido revelados oficialmente, la mera confirmación del plan estratégico ya ha encendido debates y esperanzas entre seguidores y expertos del deporte.

Conclusión: Sueño histórico en marcha

Newell’s Old Boys ha puesto sobre la mesa una iniciativa ambiciosa para repatriar a Lionel Messi en 2027, que va mucho más allá de lo estrictamente futbolístico y pretende convertirse en un hito nacional y global para el fútbol argentino.

Por ahora, el proyecto está en una fase conceptual y de negociaciones preliminares, sin acuerdos firmados, pero con la voluntad institucional de avanzar si se dan las condiciones necesarias.

¿Será Messi la gran estrella que cierre su carrera donde todo comenzó? Todavía está por verse, pero la ilusión ya está activa en Rosario y en todo el país.