El CEO de Al Hilal contesta a Cristiano tras el golpe de mercado con Benzema

El equilibrio de poder en la liga saudí se ha vuelto a sacudir y Esteve Calzada, máximo responsable de Al Hilal, ha ofrecido en la Cadena SER los detalles detrás de la operación que llevó a Karim Benzema a sus filas, un movimiento que ha generado ecos de descontento en la vereda de enfrente.

Sobre la contratación del francés, quien dejó Al Ittihad tras rechazar una renovación insatisfactoria, Calzada aclaró que no fue una búsqueda obsesiva, sino un hallazgo de mercado. "Básicamente se dio la oportunidad", explicó, detallando que mientras buscaban un atacante apareció esta "oportunidad única". Para el directivo, la decisión del jugador es lógica dado el estatus de la institución: "No me sorprende que nos haya elegido, porque al final Al Hilal es el club más popular y potente no solo de Arabia Saudita, sino también de Asia". Ahora, el club se enfoca en exprimir el fichaje fuera del campo: "Nos hemos puesto manos a la obra para sacarle el máximo rendimiento que podamos" en áreas comerciales y de contenido.

La controversia en la vereda rival

El éxito de Al Hilal ha chocado con la frustración de Cristiano Ronaldo en Al Nassr. El portugués, molesto por la falta de apoyo del Fondo Público de Inversión en comparación con su rival, llegó a autoexcluirse del duelo contra Al Riyadh. Ante esto, Calzada fue tajante al desviar la responsabilidad: "Habrá que preguntárselo a él", dijo, recordando que Al Nassr sí tuvo movimientos importantes como "Joao Félix, Coman...".

Más allá de la polémica, el español se mostró asombrado por el clima que se respira en Riyadh, admitiendo que "hay una rivalidad y una pasión en este país que no me hubiera imaginado nunca" y que la afición "se ha vuelto loca" con la llegada de Benzema.

Finalmente, al tocar el tema de futuros galácticos como Vinícius Júnior, Calzada diferenció los deseos de la liga de las necesidades de su club. Mientras aseguró que para Al Hilal el fichaje no es opción ("En nuestro caso seguro que no, porque al final tenemos el equipo como lo queremos tener"), reconoció la ambición del campeonato: "El CEO de la liga siempre ha dicho que en el momento que Vinícius estuviera disponible, la liga intentaría traerlo para aquí".