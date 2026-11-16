Tragedia en el futbol argentino: muere Abel Núñez, juvenil de 16 años, por un pelotazo en la cabeza

El futbol argentino está de luto por la muerte de Abel Núñez, un jugador de 16 años que falleció el domingo después de permanecer cuatro días hospitalizado por un fuerte pelotazo en la cabeza durante un partido juvenil. El mediocampista del FC Ezeiza sufrió el impacto el jueves, en el encuentro ante Deportivo Muñiz, correspondiente a la sexta fecha del torneo promocional amateur de la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

De acuerdo con el comunicado de su club, el golpe fue “durísimo” y provocó que Núñez perdiera el conocimiento. Los médicos del equipo lo asistieron y ordenaron su traslado a un centro de salud, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Pese a la atención recibida, el joven murió el domingo.

La noticia fue confirmada por Claudio Tapia, presidente de la AFA, quien expresó sus condolencias a la familia del futbolista. El FC Ezeiza también despidió al jugador y recordó a un joven “lleno de sueños e ilusiones”.

Hasta ahora, la AFA no ha informado la identidad del futbolista que realizó el disparo ni ha anunciado la apertura de un procedimiento disciplinario. Tampoco se ha señalado que el impacto fuera intencional: la información del club describe un pelotazo durante el encuentro.

El antecedente que conmocionó al futbol español

La muerte de Núñez ocurre semanas después del fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, tras un choque con el portero Jesús Owono durante un partido de la Segunda División española. El jugador sufrió un paro cardíaco y murió posteriormente.

Owono recibió una suspensión de 12 partidos después de que el comité disciplinario de la Real Federación Española de Futbol considerara que empleó “fuerza excesiva” en la acción que motivó su expulsión. Por separado, la policía española abrió una investigación por un posible homicidio imprudente.

Los dos casos tienen circunstancias distintas. En Argentina, la información disponible apunta al impacto de un balón en la cabeza de un juvenil; en España, la muerte estuvo relacionada con una colisión entre jugadores. Por ahora, no hay elementos comunicados por la AFA que permitan atribuir responsabilidad disciplinaria o penal por el fallecimiento de Núñez.