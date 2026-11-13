 Jesús Owono recibe la sanción máxima tras muerte de Jesús de Miguel

Jesús Owono ha sido sancionado con doce partidos de suspensión por su entrada al delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, que acabó causando su muerte, informó la Federación Española de Futbol.

Owono salió a despejar un balón en el centro del campo durante un partido de la Segunda División impactando con De Miguel, quien tras el golpe fue evacuado a un hospital donde murió al día siguiente.

Aficionados rinden homenaje a Jesús de Miguel tras su trágica muerte. Reuters

El Comité de Competición, órgano disciplinario de la RFEF, recordó que la valoración de la acción de Owono debe partir de los "hechos expresamente consignados en el acta arbitral".

En la misma "se hace constar que el jugador fue expulsado por 'impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa'".

La propia descripción arbitral permite apreciar la especial gravedad de la acción", añadió la decisión del Comité de Competición hecha pública este viernes.

Por ello, Owono ha sido castigado con la máxima pena deportiva contemplada en el artículo 102 del código disciplinario.

Este artículo contempla un castigo de entre cuatro y doce partidos por "producirse de manera violenta con un/a adversario/a, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, por su propia naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar".

Owono arrolló a De Miguel cuando el delantero del Tenerife se disponía a controlar un balón en el centro del campo en el partido de la 12ª fecha de la Segunda División entre el Tenerife y el Andorra el 2 de noviembre.

De Miguel quedó tendido en el campo, donde fue atendido, antes de ser trasladado a un hospital de Tenerife, donde falleció al día siguiente.

BFG