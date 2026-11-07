El emotivo adiós a Jesús de Miguel en Tenerife

El Estadio Heliodoro Rodríguez López y el futbol español vivieron una de las jornadas más desgarradoras y emotivas de su historia reciente al rendir tributo y despedir a Jesús de Miguel Alameda, delantero del C. D. Tenerife, tras su trágico fallecimiento derivado del impacto sufrido durante el encuentro frente al F. C. Andorra.

Plantilla, directiva, familiares y miles de aficionados blanquiazules se congregaron en el césped del estadio chicharrero y en la emblemática Puerta 9 —en honor al dorsal que vestía el atacante toledano— para rendirle un homenaje abierto al público repleto de arreglos florales, aplausos sofocados por el llanto y un respetuoso minuto de silencio.

Compañeros de equipo, vistiendo la camiseta con el número 9, rompieron en lágrimas junto al cuerpo técnico mientras se entonaba el himno del club en una atmósfera de absoluto abatimiento.

El emotivo discurso del C. D. Tenerife

Durante la ceremonia institucional de despedida, la representación del club, Felipe Miñambres dedicó un sentido mensaje que conmovió a toda la isla y al fútbol internacional.

"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos y junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel e inesperado desenlace.

"Jesús de Miguel nos deja el recuerdo imborrable de su entrega en el campo, su profesionalismo y, sobre todo, su infinita calidad humana y humildad desde el primer día que pisó esta isla. Vistió la camiseta del Tenerife con el orgullo de un auténtico guerrero, y aunque hoy la tristeza nos doblegue, su legado y su dorsal 9 se quedan para siempre grabados en el alma de este estadio y de nuestra afición. Descansa en paz, 'Demi'."

También su compañero, Enric Gallego, le dedicó un emotivo discurso REUTERS

Legado y sepultura en su tierra natal

Tras la trágica secuencia ocurrida en el encuentro disputado en la isla, los restos de Jesús de Miguel fueron trasladados a Navahermosa, Toledo, su pueblo natal, donde familiares, vecinos y una comitiva del club canario le dieron el último adiós.

El delantero, clave en el ascenso del club a la Segunda División de España en 2025, deja un vacío irreparable en el balompié español, que se ha unido unánimemente en muestras de condolencia hacia su familia y el C. D. Tenerife.