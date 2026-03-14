¡¡¡Mano!!! Así fue el pellizco por el que Abdel Abqar terminó expulsado

Abdel Abqar, jugador del Getafe, recibió una de las expulsiones que terminarán en el recuerdo de los aficionados debido a la razón por la que vio la tarjeta roja; así fue el pellizco en las zonas blandas de Alexander Sørloth.

Atlético de Madrid recibió a Getafe en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, donde Obed Vargas vivió su primera titularidad y aseguró estar cumpliendo uno de sus sueños como profesional.

Sin embargo, fue en el minuto 55 cuando el partido vivió una pausa debido al pellizco que Abdel Abqar le dio al delantero noruego Alexander Sørloth, quien sin pensarlo en dos ocasiones, aventó al defensor como reacción inmediata.

Durante una de las discusiones que se llevó a cabo en la mitad de la cancha, el defensor del Getafe se enfrentó a Alexander Sørloth y, luego de tomar a la altura del pecho al delantero, Abdel Abqar tomó de los testículos a su rival.

Pese a que en primera instancia el árbitro no logró percatarse de lo que había sucedido en el terreno de juego, fue durante una revisión en el VAR donde terminó por evidenciar cada uno de los detalles, expulsando a Abdel Abqar y amonestando al delantero del Atlético de Madrid por reaccionar.

Una vez vista la tarjeta roja, el defensor dio la cara y expuso su versión ante los medios de comunicación, asegurando que jamás fue su intención tocar de más a Sørloth, sin embargo, la decisión había sido tomada y la sanción no sufrirá modificación alguna, perdiéndose el siguiente compromiso de Getafe en LaLiga.

“Hago la entrevista por la roja. No fue mi intención tocar al jugador en esa zona. En el partido chocamos, pero ni una vez he pensado tocarle ahí. Juro que no pensé en tocarle ahí. El árbitro ha visto, pero no quería tocarle ahí. Le quería tocar la barriga”.

BFG