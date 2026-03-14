Obed Vargas responde a Simeone en su primera titularidad con Atlético de Madrid

Durante semanas su nombre apenas aparecía en la pizarra de Diego Simeone. El mexicano esperaba, entrenaba y miraba desde la banca cómo el Atlético de Madrid resolvía sus partidos. Este sábado, finalmente, llegó el momento de Obed Vargas. Y el mediocampista no lo desperdició.

En su primera titularidad con los colchoneros, el mexicano disputó 72 minutos intensos y participó en la victoria 1-0 sobre el Getafe en la jornada 28 de LaLiga. No fue un debut perfecto, pero sí una actuación suficiente para demostrar que puede ser una alternativa real en el mediocampo rojiblanco.

Vargas responde cuando llega la oportunidad

El partido se disputó en el Estadio Metropolitano, apenas cuatro días después de que el Atlético goleara 5-2 al Tottenham Hotspur en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Simeone decidió mover piezas en el mediocampo y el nombre del mexicano apareció por primera vez en el once inicial. Vargas se ubicó como interior por la derecha, una posición que asumió con disciplina táctica.

Desde los primeros minutos dejó claro que quería aprovechar el momento. Fue un mediocampista activo, que se ofreció como apoyo constante para la salida del balón y buscó presionar cuando el equipo perdía la posesión.

Vargas registró 40 acciones con balón y prácticamente no falló en la distribución. Completó 28 de 29 pases, una eficacia cercana al 100 por ciento durante el primer tiempo. También ganó todos los duelos que disputó durante el encuentro.

Un partido que se resolvió temprano

El Atlético no tardó en tomar ventaja. Apenas al minuto 8, el argentino Nahuel Molina apareció con un disparo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo derecho de la portería.

Ese gol permitió a los colchoneros controlar el ritmo del partido. El equipo se dedicó a administrar la posesión y a cerrar espacios ante un Getafe que intentaba reaccionar sin demasiada claridad.

En ese contexto, el trabajo del mediocampo fue clave para sostener la ventaja. Vargas aportó equilibrio y movilidad, dos aspectos que el técnico argentino exige con rigor.

La amarilla que marcó su salida

El único momento incómodo para el mexicano llegó en el minuto 67. En una jugada defensiva, Vargas se resbaló cuando intentaba recuperar el balón y terminó derribando a su rival al no alcanzar a retirar la pierna.

La acción le costó una tarjeta amarilla.

Pocos minutos después, Simeone decidió retirarlo del campo. Vargas salió al minuto 72 y su lugar fue ocupado por Marcos Llorente, un cambio que también buscaba refrescar el mediocampo en el tramo final.

La amarilla que marcó su salida

El mexicano llegó al Atlético de Madrid el 2 de febrero procedente del Seattle Sounders de la Major League Soccer.

El salto fue importante. Pasó de ser una promesa en la MLS a integrarse a uno de los clubes más competitivos del fútbol europeo. En ese contexto, el proceso de adaptación ha sido inevitablemente gradual.

Contra Getafe, finalmente apareció. Atlético sigue en la pelea por la parte alta

La victoria permitió al Atlético mantener su lugar en la lucha por los primeros puestos del campeonato. Con los tres puntos, el equipo alcanzó 54 unidades y continúa presionando al Villarreal en la pelea por el tercer lugar de la liga.

Fueron 72 minutos que rompieron el silencio que había marcado las primeras semanas de Obed Vargas en el club. No fue una actuación espectacular ni un partido que cambie jerarquías de inmediato, pero si una señal de que pueden confiar en él.