El 8 de agosto es día triste para Messi: Muerte de su padre y adiós al Barcelona

A partir de ahora, el 8 de agosto se convertirá en una de las fechas que Lionel Messi desearía saltarse en el calendario, día que quedó marcado por su despedida del Barcelona (2021) y por la muerte de su padre (2026).

En las primeras horas de este sábado 8 de agosto de 2026 se confirmó la muerte de Jorge Messi, padre del futbolista argentino con el que el astro de la Albiceleste siempre mantuvo una relación de afecto y admiración, esperándolo hasta que regresara de trabajar para poder abrazarlo y convivir unos minutos con él.

Vivencias de todo tipo reforzaron una relación que los hizo ver todo tipo de suerte, desde viajar a Barcelona con la ilusión de que Lionel se convirtiera en profesional, hasta las noches de llanto inconsolable, mismas que quedaron como anécdota hasta el día que logró debutar, alzar trofeos con el conjunto blaugrana y -cumplir su sueño máximo- al consagrarse como campeón del mundo en 2022.

El camino entre Lionel Messi y Jorge, su padre, pasó un momento turbulento para el futbol internacional, ya que el 8 de agosto de 2021 Lionel Messi se presentó en la sala de prensa del Futbol Club Barcelona para despedirse del club que lo vio nacer en los terrenos de juego y al que llevó a los máximos sitios en donde pudiera imaginarse.

El dolor parecía profundo y uno de los más grandes en la vida de Lionel Messi, sin embargo, el 8 de agosto volvería a apoderarse de La Pulga, quien 5 años más tarde de su adiós del Barcelona tuvo que despedirse de su padre, quien perdió la vida en el Sanatorio Centro de Rosario, Argentina.

Entre un silencio total ante los medios de comunicación y aficionados, Lionel Messi se mantiene reservado, conservando uno de los dolores más grandes que una persona podría vivir, como es la partida de un familiar.

Hoy, lo deportivo pasa a segundo plano para el 8 veces ganador del Balón de Oro, campeón del mundo en Qatar 2022 con Argentina y multicampeón con Barcelona, PSG e Inter Miami, anteponiendo al hijo de Jorge Messi y Celia Cuccittini que este día viaja a su país para despedirse de su padre.

Reportan muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, a los 68 años tras una larga lucha ante una enfermedad. Redes sociales

BFG