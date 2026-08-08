Erik Lira tiene oferta de 14 millones de dólares y Cruz Azul dio luz verde para su venta

Cruz Azul y Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos alcanzaron un principio de acuerdo por el traspaso del mediocampista mexicano Erik Lira, en una operación que podría convertirse en la venta más cara en la historia del conjunto cementero.

Las negociaciones fueron encabezadas directamente por el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, quien trató con representantes del club emiratí para avanzar en el acuerdo por el futbolista mexicano.

De acuerdo con la información que ha trascendido, la operación contempla 12 millones de dólares fijos por el traspaso de Lira, además de otros 2 millones de dólares en variables, sujetos al cumplimiento de determinados objetivos y bonos.

De concretarse todos los incentivos, Cruz Azul podría recibir hasta 14 millones de dólares por el mediocampista.

Cruz Azul conservaría porcentaje de una futura venta de Erik Lira

Otro punto importante de la negociación es que Cruz Azul conservaría una participación en una eventual transferencia futura de Erik Lira dentro del futbol mexicano.

El conjunto celeste tendría derecho al 30 por ciento de las ganancias que pudiera generar una posterior venta del mediocampista en México.

De esta manera, la operación no solamente representaría un ingreso histórico para Cruz Azul por la venta de uno de sus futbolistas, sino que también permitiría al club mantener un beneficio económico en caso de que Lira vuelva al futbol mexicano y sea transferido posteriormente.

Erik Lira todavía tiene la última palabra

A pesar del principio de acuerdo entre Cruz Azul y Al Jazira, Erik Lira todavía deberá tomar la decisión final sobre su futuro.

El mediocampista mexicano ha expresado en diferentes ocasiones su deseo de jugar en el futbol europeo. De hecho, el conjunto de Emiratos Árabes Unidos ya habría buscado al futbolista semanas atrás, pero aquella primera propuesta habría sido descartada debido a que Lira tenía como prioridad continuar su carrera en Europa.

Sin embargo, hasta el momento ningún club europeo habría presentado una oferta formal que permita iniciar una negociación concreta con Cruz Azul.

Entre los equipos que han sido relacionados con el mexicano se encuentra el Monaco, además de algunos clubes de Inglaterra, aunque ninguna de esas opciones se ha traducido hasta ahora en una propuesta formal sobre la mesa.

Al Jazira podría cambiar el futuro de Erik Lira

Ante la falta de una oferta concreta procedente de Europa, el interés de Al Jazira representa una alternativa importante para el futuro del seleccionado y mundialista mexicano.

Para Cruz Azul, alcanzar un acuerdo por hasta 14 millones de dólares supondría establecer un nuevo récord de venta para la institución.

Ahora, la decisión está en manos de Erik Lira. El mediocampista deberá definir si acepta la propuesta de Al Jazira y da el salto al futbol de Emiratos Árabes Unidos o mantiene su intención de esperar una oportunidad para jugar en Europa.