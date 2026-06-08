Los tazos marcaron la infancia de millones de mexicanos y, en algunos casos, también se han convertido en objetos de gran valor para los coleccionistas. Entre ellos destaca una pieza de Yu-Gi-Oh! que ha despertado el interés de aficionados al anime y al coleccionismo debido a su rareza y exclusividad.

Si conservas una colección de aquellos años, quizá tengas en tus manos un artículo que hoy vale miles de pesos. Conoce de qué pieza se trata, si la tienes y cuáles son las características que debe cumplir para ser valuada en miles de pesos dentro del mercado del coleccionismo.

¿Lo tienes? El tazo de Yu-Gi-Oh! que hoy vale hasta 4 mil pesos Captura de pantalla

¿Cuál es el tazo de Yu-Gi-Oh! que vale miles de pesos?

El protagonista de esta historia es el llamado Exodia en su versión Unique, una pieza que forma parte del universo de tazos de Yu-Gi-Oh! lanzados por Sabritas durante la década de los 2000.

A diferencia de los tazos convencionales que podían obtenerse al comprar bolsas de frituras, esta versión especial no estuvo disponible para el público en general. Su limitada distribución provocó que se convirtiera en una de las piezas más buscadas por los coleccionistas mexicanos.

En este contexto, algunos ejemplares han sido ofertados por cantidades que rondan entre los 3 mil 500 y 4 mil 500 pesos, aunque en ciertas plataformas se han observado precios superiores a los 8 mil pesos, dependiendo de su estado de conservación.

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La historia detrás del Exodia Unique

En 2004, Sabritas lanzó una colección especial para celebrar el décimo aniversario de los tazos. La serie de Yu-Gi-Oh! estuvo compuesta por 100 piezas numeradas y un tazo especial de Exodia que rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de los aficionados.

Sin embargo, el Exodia Unique fue todavía más exclusivo. Esta pieza fue entregada como reconocimiento a repartidores y trabajadores que registraron los mejores resultados de ventas durante 2004, año en el que se cumplieron diez años de la incorporación de los tazos a las bolsas de frituras.

Además, el tazo formaba parte de un trofeo conmemorativo acompañado de otros elementos especiales, por lo que muy pocas personas tuvieron acceso a él.

Esa distribución limitada es una de las principales razones por las que actualmente se considera una auténtica rareza dentro del mercado del coleccionismo mexicano.

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¿Por qué vale tanto dinero el tazo Exodia Unique?

El precio de cualquier objeto de colección suele depender de tres factores: escasez, demanda y estado de conservación.

En el caso del Exodia Unique, los tres elementos juegan a su favor. La pieza fue producida en cantidades muy reducidas y nunca llegó al mercado masivo. Además, su diseño presenta acabados brillantes y relieves distintivos que permiten diferenciarlo de otras versiones de Exodia.

A ello se suma el factor nostalgia. Los tazos formaron parte de la cultura popular mexicana durante los años noventa y principios de los 2000, por lo que muchos adultos que crecieron con ellos ahora buscan recuperar piezas de su infancia.

La comunidad de coleccionistas mantiene un interés constante en estos artículos. En foros y grupos especializados es común encontrar fotografías de colecciones completas y comentarios sobre la dificultad para conseguir el famoso Exodia Unique.

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¿Cómo identificar un Exodia Unique original?

Los especialistas en coleccionismo señalan algunas características que ayudan a distinguir esta pieza de otras variantes de Exodia.

La principal diferencia es que el Exodia Unique presenta acabados brillantes con apariencia diamantada y relieves visibles en toda la superficie. Además, al reverso incorpora la frase "Special", mientras que otras versiones promocionales muestran la inscripción "Classic".

Debido a su rareza, los expertos recomiendan verificar fotografías detalladas, revisar el estado físico de la pieza y confirmar su procedencia antes de realizar cualquier compra.

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Otros tazos de Yu-Gi-Oh! que también buscan los coleccionistas

Aunque el Exodia Unique concentra gran parte de la atención, existen otros tazos de Yu-Gi-Oh! que mantienen una fuerte demanda entre los aficionados.

La colección conmemorativa de 2004 incluyó personajes emblemáticos como Yugi, Kaiba y el Mago Oscuro, además de variantes metálicas que con el paso de los años han adquirido valor dentro del mercado del coleccionismo.

Sin embargo, ninguna pieza ha alcanzado el nivel de exclusividad del Exodia Unique, considerado por muchos coleccionistas como el "Santo Grial" de los tazos mexicanos.

El auge del coleccionismo ha provocado que muchos objetos de la infancia recuperen valor con el paso del tiempo. Los tazos de Yu-Gi-Oh! son un ejemplo de cómo un artículo que alguna vez circuló en escuelas y patios de recreo puede convertirse en una pieza codiciada por los aficionados.

Revisar viejas cajas o álbumes podría traer más que recuerdos: también la posibilidad de encontrar un ejemplar que hoy tenga un valor inesperado.