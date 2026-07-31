 Los museos deben renovarse para mantener vigentes sus colecciones: Laura Filloy

“El MET es un lugar de tránsito, por el que pasan en promedio 7 millones de personas. Las piezas que lo componen son el reflejo de quienes las han donado. Este museo, como cualquier otro, debe buscar estrategias para seguir manteniendo vigencia y hacer de sus colecciones y salas espacios de aprendizaje. Los museos deben estar en constante renovación”, dijo Laura Filloy Nadal, curadora del The Metropolitan Museum of Art.

En el marco del ciclo de conferencias Historia y arte de los pueblos originarios de América: Reflexiones desde el trabajo en colecciones y museos, organizado por el Centro de Enseñanza para Extranjeros (Cepe), de la UNAM, Filloy abordó Las Américas antiguas en el MET de Nueva York: arte, memoria y pertenencia más allá de las fronteras.

La arqueóloga mexicana, quien encabezó la renovación de sala prehispánica del MET, hizo un repaso por la historia del museo, sus cambios, así como las colaboraciones que ha tenido con artistas para fortalecer la experiencia de la sala.

Filloy Nadal reconoció que, en algún momento, a las civilizaciones mesoamericanas se les adjudicó el título de pueblo sin historia.

Tendríamos que pensar en la historia de los pueblos mesoamericanos anteriores al siglo XVI, cuáles eran los avances de estas culturas, y se pensaba que no registraban sus actividades. Ahora sabemos que los mayas sí tenían un registro calendárico, que hablaba sobre la vida de los dioses, de lo que sucedía en el tiempo, mítico, actual y en futuro”.

Laura Filloy participó en el ciclo de conferencias Historia y arte de los pueblos originarios de América: Reflexiones desde el trabajo en colecciones y museos. Foto: Cortesía Cepe UNAM.

La especialista destacó que tampoco se sabía del quehacer de los mexicas, del Templo Mayor, "pues las excavaciones grandes se hicieron hasta 1978. Se pensaba que nadie en el Continente Americano registraba su historia, y lo mismo para las áreas de Oceanía y África. En el MET tuvimos que decidir qué podría incorporarse”, afirmó.

Entre las piezas exhibidas en la Sala Rockefeller destacan ornamentos de oro que captan la fuerza del sol, árboles de piedra que sostienen el cielo, agua materializada en jade y objetos de cerámica para acompañar a las personas difuntas en su trayecto hacia la eternidad. Las obras revelan las conexiones entre las distintas regiones, al igual que las formas en que personas, prácticas e ideas se desplazaron.

Anel Pérez, directora del Cepe, recordó que ésta es la tercera edición del Ciclo. “Cuando vi el programa, me permití proponer una serie ponencias, y una era la de la doctora Laura Filloy, quien reflexiona sobre cómo se forman las colecciones en los museos y cómo el museo se convierte en uno de los más potentes espacios de la educación”, concluyó.