La Feria del Libro de Xalapa usa la gastronomía de insectos para formar a nuevos lectores

XALAPA, Ver.- En la Feria del Libro Infantil, fue presentado un taller que une divulgación científica, cultura culinaria y dinámicas lúdicas para acercar a niñas, niños y familias a la lectura. La propuesta, coordinada por Norma Sánchez Rodríguez, de Bibliotecas Escolares y Especializadas, utiliza tres especies emblemáticas de la gastronomía mexicana —chicatana, chapulín y gusano elotero— como detonadores narrativos para despertar la curiosidad y activar el interés por los libros.

El taller integra retos, niveles y una misión final que solo puede desbloquearse mediante la lectura en voz alta. Esta estructura convierte el acto de leer en una experiencia de exploración, donde el avance depende de la participación familiar.

Sánchez Rodríguez explica que el objetivo es acercar la lectura por gusto, en un contexto donde docentes de nivel básico reportan dificultades de comprensión lectora y un hábito lector debilitado. “Si los niños no ven leer a sus familias, difícilmente podrán construir una relación significativa con los libros”, señala.

La Feria del Libro de Xalapa usa la gastronomía de insectos para formar a nuevos lectores Foto: Lourdes López

Ciencia, tradición e identidad cultural para fortalecer la comprensión lectora

El uso de insectos comestibles —tema que combina ciencia, tradición y territorio— permite vincular la lectura con la identidad cultural. A través de fichas informativas, expediciones simbólicas y un recetario virtual que se entrega al final del recorrido, las niñas y los niños descubren cómo estos organismos forman parte de la historia culinaria del país, mientras fortalecen habilidades lectoras.

La primera estación del taller, la lectura en voz alta, otorga “cuatro barras de energía” y marca el inicio de la experiencia. A partir de ahí, cada reto exige leer, interpretar, comentar y compartir, integrando la convivencia familiar como eje pedagógico.

Dinámicas en familia y recomendaciones para iniciar a las infancias en los libros

Para quienes buscan iniciar a menores en el hábito lector, Sánchez Rodríguez recomienda materiales como los Libros del Rincón, la Biblioteca Centenaria y los títulos del Nuevo Modelo Educativo.