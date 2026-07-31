El santoral de este viernes 31 de julio nos sumerge en la fascinante transformación de San Ignacio de Loyola, un audaz soldado que cambió las armas terrenales por la milicia de la fe.

De acuerdo con las crónicas oficiales del Vaticano, este noble español fundó la Compañía de Jesús tras experimentar una conversión profunda mientras sanaba de heridas de guerra.

Qué santo se celebra hoy, 31 de julio: San Ignacio de Loyola y su oración para vencer batallas Canva

¿Qué santo se celebra hoy viernes 31 de julio en la Iglesia católica?

El santo que se celebra hoy viernes 31 de julio es San Ignacio de Loyola, fundador de los Jesuitas y patrono de los ejercicios espirituales. Su legado transformó la historia de la Iglesia a través del discernimiento y la educación.

Nacido en el País Vasco, Ignacio vivió una juventud entregada a las glorias militares y caballerescas. Sin embargo, durante el sitio de Pamplona en 1521, una bala de cañón rompió su pierna, marcando el inicio de su metamorfosis interior.

Durante su convalecencia, la lectura de libros sobre la vida de Cristo y de los santos encendió en él un deseo ferviente de imitar a los grandes héroes de la fe, abandonando las riquezas.

Tras retirarse a una cueva en Manresa, concibió sus famosos Ejercicios Espirituales, un método práctico que ayuda a ordenar la vida según la voluntad divina. Su mística unió la acción y la oración bajo el lema: "Para la mayor gloria de Dios".

Qué santo se celebra hoy, 31 de julio: San Ignacio de Loyola y su oración para vencer batallas Canva

¿Cómo pedir el auxilio de San Ignacio de Loyola y cuál es su patronazgo?

Para pedir el auxilio de San Ignacio de Loyola se recomienda recurrir a su famosa oración de entrega total. Este santo intercede especialmente en momentos de confusión mental, crisis de fe y discernimiento laboral o familiar.

Como patrono de los retiros espirituales y de los soldados, su ayuda es clave para quienes buscan fortaleza ante tentaciones severas. San Ignacio enseña a distinguir entre los buenos y malos espíritus que afectan nuestra mente.

La devoción a este doctor del alma ayuda a miles de personas a encontrar orden en medio del caos cotidiano, impulsando una fe activa que transforma la sociedad actual.

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¿Qué otros santos se recuerdan en el santoral de este viernes 31 de julio?

El santoral de este viernes 31 de julio conmemora también a San Fabio de Mauritania, un fiel mártir que defendió la fe. Asimismo, se recuerda la memoria de San Germán de Auxerre y de San Calimero de Milán.

La lista del Martirologio Romano para esta jornada incluye a las santas Demetria y Elena, junto al Beato Juan Francisco Jarrige. Todos ellos enriquecen la devoción litúrgica con sus valientes testimonios de entrega evangélica.

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Oración milagrosa a San Ignacio de Loyola para el discernimiento

Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer; Vos me lo disteis, a Vos, Señor, lo torno.

Todo es vuestro, disponed de ello plenamente según vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta. Amén."

Que la firmeza de este gran soldado de Cristo guíe tus decisiones y te otorgue la claridad necesaria para vencer cualquier obstáculo en este fin de mes.

Te invitamos a mantener encendida tu devoción antes de recibir el santoral del día de mañana, que abrirá agosto con nuevas bendiciones.