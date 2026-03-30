Lunes, martes y miércoles de Semana Santa también cuentan, conoce su significado

La Semana Santa es una fecha muy relevante para la fe cristiana, pues es una forma de recordar y conmemorar la Pasión de Cristo. La celebración suele enfocarse en los últimos días de la semana, sin embargo, el lunes, martes y miércoles también son santos, aquí su significado.

Muchos ubicamos la Cuaresma por la abstinencia de carne, sin embargo, va más allá, pues se trata de un periodo litúrgico de 40 días de oración y reflexión en preparación para la Semana Mayor o Semana Santa.

Iniciando el Domingo de Ramos, con la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, durante ocho días recordamos los momentos centrales de la vida de Jesús: su pasión, muerte y resurrección.

De acuerdo a la tradición católica, los días más relevantes son los que forman el Triduo Pascual: Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Fue en este periodo cuando ocurrió la Última Cena, crucifixión, muerte y resurrección de Jesús.

Lo que pocos saben es que toda la semana tiene un significado espiritual, pues el lunes, martes y miércoles fueron la antesala a estos eventos trascendentales, y en ellos también ocurrieron situaciones que les dan un gran significado.

La Cuaresma es el periodo de preparación para la Semana Santa Canva

¿Qué se conmemora el Lunes Santo?

El segundo día de la Semana Santa es conocido como el “Lunes de Autoridad”, pues se asocia con momentos en los que Jesús, con firmeza, muestra su autoridad divina frente al pueblo y las autoridades religiosas.

De acuerdo con los Evangelios, en este día Jesús regresa a Jerusalén desde Betania, protagonizando uno de los episodios más significativos: la expulsión de los mercaderes y cambistas del templo, tras denunciar que habían convertido la casa de oración en una “cueva de ladrones”.

Por lo tanto, este acto simboliza la defensa de lo sagrado frente a la corrupción, pero no fue lo único que ocurrió este día. El Lunes Santo también ocurrió la Unción de Betania.

Esta se refiere al momento donde María, hermana de Lázaro, unge los pies de Jesús con un perfume de nardo puro muy costoso, secándolos con su cabello.

El Lunes Santo recuerda cuando Jesús regresa a Jerusalén y expulsa a los mercaderes del templo Canva

¿Qué se debe de hacer el Lunes Santo?

El Lunes Santo es considerado un día de reflexión y preparación para el Triduo Pascual. Por esa razón, se recomienda dedicar tiempo a la oración y reflexión sobre nuestra vida y actitudes, pero también sobre el significado de la entrega de Jesús.

Durante estos días se realizan misas en muchas parroquias, a las cuales se recomienda asistir, además de vivir el día en recogimiento y demostrando amor al prójimo, tal como María de Betania a Jesús.

¿Qué se conmemora el Martes Santo?

El tercer día de la Semana Santa es conocido como el “Martes de la controversia”. En él se recuerdan los enfrentamientos entre Jesús y distintos grupos religiosos y políticos de la época, como fariseos, escribas y sacerdotes.

Según los Evangelios, durante este día Jesús es cuestionado sobre su autoridad, sus enseñanzas y otros temas como el pago de impuestos al Imperio romano.

Aquí es donde pronuncia una de sus frases más célebres: “Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, marcando una distinción entre lo terrenal y lo espiritual.

Finalmente, también el Martes Santo es cuando Jesús anticipa a sus discípulos que uno de ellos lo traicionará, y a Pedro que lo negará tres veces antes de que cante el gallo.

El Martes Santo recuerda los enfrentamientos entre Jesús y distintos grupos religiosos y políticos Canva

¿Qué se debe de hacer el Martes Santo?

Continuando con la preparación para el Triduo Pascual, el Martes Santo se considera un día de silencio interior y reflexión profunda, centrándonos en el anuncio sobre la traición de Judas a Jesús, un reflejo de la debilidad humana y la importancia del perdón.

Al igual que el Lunes Santo, es tiempo de oración y acercamiento a Dios. Asimismo, es el día en el que muchas personas acuden a confesarse para limpiar su corazón.

¿Qué se conmemora el Miércoles Santo?

El cuarto día de Semana Santa es conocido como el “Día de la traición” o “Miércoles del espía”, uno de los días más simbólicos de este periodo, pues recuerda la traición de Judas Iscariote, quien acuerda entregar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata.

Según los relatos bíblicos, Judas se reúne con el Sanedrín y pacta la entrega de Jesús, lo que simboliza la fragilidad humana y la capacidad de traicionar incluso a lo más sagrado. Básicamente, este día marca el final de la primera etapa de la Semana Mayor.

A partir de aquí, comienzan los acontecimientos que dan pie a la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús.

El Miércoles Santo recuerda la traición de Judas Iscariote, quien entrega a Jesús a cambio de 30 monedas Canva

¿Qué se debe de hacer el Miércoles Santo?

Al ser el día previo al Triduo Pascual, el Miércoles Santo es considerado de profunda introspección. Con este día inicia el luto espiritual, apelando al arrepentimiento y reconciliación antes de los días más importantes de la Semana Santa.

En el Miércoles Santo también es importante la oración y reflexión, enfocándonos en cómo nuestras acciones afectan a Dios y al prójimo, tal como lo ocurrido con Judas Iscariote.

Ahora que conoces el significado del lunes, martes y miércoles de Semana Santa, no dejes que pasen desapercibidos. Estos días marcan la preparación hacia el Triduo Pascual y tienen una gran relevancia histórica.