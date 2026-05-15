David Uclés imagina una Barcelona a oscuras en su novela ganadora del Nadal 2026

“¿Qué le pasa a un pueblo cuando se queda a oscuras? A oscuras intelectual y políticamente; cuando el fascismo lo rodea y los países aledaños no lo ayudan. ¿Qué puede hacer un país al respecto desde el arte, desde las humanidades?”.

Ésta es la reflexión que busca despertar el escritor español David Uclés (1990) en su novela más reciente, La ciudad de las luces muertas (Destino), por la que obtuvo el Premio Nadal 2026.

Narra las 24 horas de un día en el que la luz se va en Barcelona, la artificial y la solar. Solamente se ve gracias a la luz del fuego. Y, durante ese día, toda la ciudad arquitectónica y urbanística que ha existido vuelve a la vida. Y también aquellos intelectuales que vivieron en esta urbe”, explica en rueda de prensa virtual.

El también músico y dibujante narra que conviven en esa Barcelona imaginaria casi 100 intelectuales en el mismo tiempo, como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Roberto Bolaño, Pablo Picasso y hasta Rosalía.

En La ciudad de las luces muertas, de David Uclés, se narra lo que sucede en una ciudad que se queda a oscuras política e intelectualmente. Foto: Cortesía Planeta.

“El título apela a ello, la mayoría son luces muertas. Porque son como esa metáfora de la estrella. Las estrellas que vemos nos siguen arrojando su luz, pero ya no existen; sus cuerpos físicos ya no están, pero continúan iluminándonos. Había infinitas posibilidades de posibles encuentros”, explica.

El traductor señala que el narrador de este proyecto literario, que comenzó en 2021, es muy juguetón.

“Habla mucho con el lector y con los personajes. Recurro al realismo mágico. En mi país, pocos escritores se atrevían a utilizar la imaginación pura para escribir, por el peso realista que hemos heredado”.

Retrato del escritor David Uclés, ganador del 82 Premio Nadal 2026. Foto: Cortesía Planeta.

Dice que es una novela “coral, caótica estructuralmente y tridimensional. Tenía que romper todas las cuartas paredes para realizarla. Se me ocurrió que, mediante la coralidad e historias cruzadas, sería posible darle al lector esa sensación de que cuando cierra el libro, todo encaja y ha estado en Barcelona”.

El autor de La península de las casas vacías, novela que se convirtió en bestseller y de la que se prepara una serie, confiesa que no es un escritor de personajes, sino de imágenes.

Es decir, al igual que una película, en la que no te explican cómo sienten, piensan y han evolucionado los personajes, sino que los vas viendo y los va deduciendo. Pues con mi literatura pasa un poco igual. Yo te describo la acción. Soy muy visual”, añade.

Uclés anunció que próximamente viajará a Latinoamérica para promover ambas novelas. “Me voy de España porque necesito escribir lo siguiente. Y, para escribir, siempre lo he hecho bien en el extranjero”.