¿Qué pasó el Domingo de Ramos con Jesús y por qué se conmemora? 

El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa, días muy importantes para los católicos que recuerdan los últimos días que pasó Jesús en la Tierra. Para los creyentes, este día no solo es una tradición, sino una forma de entender mejor las acciones de Jesús, según lo descrito en la biblia.

Al centrarse en lo que ocurrió ese día, se puede comprender mejor el mensaje que Jesús transmitió con sus decisiones hasta el día en el que fue crucificado.

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¿Qué hizo Jesús el Domingo de Ramos?

Durante el Domingo de Ramos, Jesús realizó una acción que quedó registrada en los Evangelios: entró a Jerusalén montado sobre un burro. Este detalle no fue casual, ya que reflejaba una forma distinta de presentarse ante la gente, alejándose de la imagen de poder asociada a los líderes de la época.

Mientras avanzaba, una gran multitud se reunió para recibirlo. Las personas extendían mantos en el camino y levantaban ramas de palma y olivo, creando una especie de bienvenida simbólica. En medio de ese ambiente, se escuchaban las palabras: “¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel!”, algo que se narra en los cuatro evangelios del Nuevo Testamento (Mateo 21:1-11, Marcos 11:1-11, Lucas 19:28-40 y Juan 12:12-19).

Especial

La decisión de Jesús de entrar en un burro tiene un significado importante. Este animal simboliza sencillez y paz, lo que contrasta con la imagen de los reyes o líderes militares que solían usar caballos.

Además, su entrada pública también representó un momento clave, ya que aceptó ser reconocido por la gente como una figura importante.

¿Por qué se recuerda este momento?

Lo que hizo Jesús en el Domingo de Ramos es recordado porque representa el inicio de una etapa decisiva. Su entrada a Jerusalén no fue un hecho aislado, sino el comienzo de los días que llevarían a su crucifixión y, posteriormente, a lo que los creyentes consideran su resurrección.

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Este día también destaca por el contraste entre la celebración de la multitud y lo que ocurriría después. Por ello, se convierte en una fecha que invita a reflexionar sobre el significado de sus acciones y el mensaje que dejó.

¿Qué día es Domingo de Ramos en 2026?

El Domingo de Ramos en 2026 se celebra este 29 de marzo, tomando en cuenta que el Domingo de Pascua será el 5 de abril.

Cuartoscuro

En esta fecha, en las iglesias se llevan a cabo misas donde se lee la Pasión de Cristo y, al finalizar, se bendicen las palmas para que los fieles se las lleven a sus hogares como símbolo de protección y bendición.

PJG