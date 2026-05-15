Proyectan tramas de lo invisible

PUEBLA, Pue.– El Museo Amparo también abrirá mañana la exposición Fabienne Hess. Lo invisible y sus tramas, que reúne un conjunto de piezas de la artista suiza, quien hizo una relectura personal del acervo, pero desde el terreno del textil, en particular de la seda y la intervención.

El año pasado vine por primera vez a Puebla para conocer la colección del Museo Amparo, preguntando por aquello que es lo menos visto y lo más escondido de sus colecciones. Yo no conocía mucho la colección ni del México antiguo o de los fondos”, reconoció.

Esto la llevó a tratar de “hacer visible lo invisible”, para lo cual creó una cortina circular de grandes dimensiones, en la que imprimió escenas y personajes de quienes realizan las labores que sostienen el funcionamiento cotidiano del Museo Amparo.

En esta exposición se exhiben obras hechas de seda deshilada. Foto: Juan Carlos Talavera

También incluye una serie de esculturas de seda deshilada,

las cuales se mueven con nuestra respiración y son casi transparentes”, detalló la artista, sobre las cuales imprimió algunos exvotos con escenas de pérdida o agradecimiento, cuyas formas se desdibujan.

Dicha serie fue realizada en colaboración con Rafael Ortega, quien reunió la práctica de Hess en torno a la construcción de imágenes como tejidos de relaciones sensibles, donde lo visual no se presenta como algo fijo, sino como una superficie en constante transformación.

Fabienne Hess es una artista y docente afincada en Londres, quien trabaja con tejidos e imágenes.

Juan Carlos Talavera, enviado