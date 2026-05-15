Proyectan tramas de lo invisible
La artista suiza Fabienne Hess presenta en el Museo Amparo una instalación textil inspirada en las piezas menos visibles de su acervo
PUEBLA, Pue.– El Museo Amparo también abrirá mañana la exposición Fabienne Hess. Lo invisible y sus tramas, que reúne un conjunto de piezas de la artista suiza, quien hizo una relectura personal del acervo, pero desde el terreno del textil, en particular de la seda y la intervención.
El año pasado vine por primera vez a Puebla para conocer la colección del Museo Amparo, preguntando por aquello que es lo menos visto y lo más escondido de sus colecciones. Yo no conocía mucho la colección ni del México antiguo o de los fondos”, reconoció.
Esto la llevó a tratar de “hacer visible lo invisible”, para lo cual creó una cortina circular de grandes dimensiones, en la que imprimió escenas y personajes de quienes realizan las labores que sostienen el funcionamiento cotidiano del Museo Amparo.
También incluye una serie de esculturas de seda deshilada,
las cuales se mueven con nuestra respiración y son casi transparentes”, detalló la artista, sobre las cuales imprimió algunos exvotos con escenas de pérdida o agradecimiento, cuyas formas se desdibujan.
Dicha serie fue realizada en colaboración con Rafael Ortega, quien reunió la práctica de Hess en torno a la construcción de imágenes como tejidos de relaciones sensibles, donde lo visual no se presenta como algo fijo, sino como una superficie en constante transformación.
Fabienne Hess es una artista y docente afincada en Londres, quien trabaja con tejidos e imágenes.
Juan Carlos Talavera, enviado