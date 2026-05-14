Ernesto Milanés obsequia a Coahuila bustos de Villa y Zapata

El pintor y escultor cubano Ernesto Milanés obsequió dos bustos de bronce: uno del revolucionario Francisco Villa (1878-1923) a Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, y otro del líder campesino Emiliano Zapata (1879-1919) a Javier Díaz González, presidente municipal de Saltillo.

“Me encanta la historia de México. Para mí, Zapata y Villa son un símbolo de la Revolución mexicana. Son unos de los próceres más importantes del país”, afirmó en entrevista.

El artista plástico explicó que ambas esculturas forman parte de una serie que realizó de personajes fumando puro, con la idea de rendirles homenaje.

“Esculpí además a Winston Churchill, a John F. Kennedy, a Fidel Castro, al ‘Che’ Guevara y a ‘Cantinflas’, entre otros”.

Comentó que la entrega de los bustos es “un agradecimiento por la atención que me dieron y por tomarse el tiempo de recibirme y escucharme. Me comprometí a hacer alguna obra para Coahuila, que pronto voy a empezar a elaborar”.

Milanés llegó a Saltillo el martes pasado y permanecerá hasta el próximo lunes.

“Es la primera vez que visito Coahuila y, la verdad, me encantó la región y la ciudad. Estoy muy emocionado y quiero hacer grandes cosas acá”.

Dijo que fue invitado a participar en el Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional Sureste.

“Vine acompañado por uno de mis mejores amigos y mi representante aquí en Coahuila, el licenciado Luis Eduardo de la Torre. Estamos planeando hacer un club aquí con mi marca, Artepuro”.

El creador ha donado piezas a embajadas, centros de investigación, empresas y foros culturales, contribuyendo al embellecimiento de espacios públicos y fortaleciendo los lazos culturales entre diferentes países.

“Cada donación representa mi deseo de compartir mi arte con la comunidad y de apoyar diversas causas y proyectos. Estas contribuciones reflejan mi compromiso con el arte como una herramienta para inspirar, educar y promover la paz y la solidaridad entre los pueblos”, apunta en su página de internet.

Ernesto Milanés adelantó que prepara una exposición para Europa.