Museo Amparo abre sus bóvedas: exhibe 240 piezas inéditas por su 35 aniversario

PUEBLA, Pue.–Cerca de 400 piezas prehispánicas, de arte virreinal, moderno y contemporáneo, —muchas expuestas por primera vez—, integran la exposición Una vuelta en espiral. 35 años Colección Museo Amparo, que será inaugurada mañana y que incluye piezas anónimas y de artistas reconocidos como Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Juan Soriano, Julio Galán, Kati Horna, Graciela Iturbide, Leticia Tarragó y Roberto Rébora, entre otros.

La muestra, que celebra los 35 años de vida del Museo Amparo, ubicado en el centro histórico de Puebla, fue ideada como una lectura de su colección, a partir de la idea de la espiral, asociada históricamente con la estructura del cosmos, los ciclos de vida y muerte, y la relación entre tierra, cielo e inframundo, comentó ayer Pamela Desjardins, curadora de la exposición, durante un recorrido previo.

“Para esta exposición —que muestra al menos 240 piezas nunca antes expuestas— mi lectura de la colección fue mirar hacia dentro y hacer una exploración hacia las bóvedas del Museo Amparo y poner atención en aquellos objetos que nunca habían sido exhibidos o que fueron expuestos hace mucho tiempo. La idea era poner el foco en estas piezas y, pensando en el aniversario del museo, hacer una revisión, pero no cronológica, sino pensar en esa convivencia y superposición de muchos tiempos que tiene el museo”, dado que en su colección conviven lo prehispánico, lo virreinal, lo moderno y lo contemporáneo.

Y agregó: “A partir de esa idea de sacar a la luz objetos que no habían sido vistos, apareció la de la espiral, que permite una superposición de tiempos... además de que esa idea está presente en varios de los objetos”.

La exposición, indicó, comienza con un gabinete de curiosidades donde hay objetos pequeños y raros.

La exposición reúne piezas prehispánicas, arte virreinal, arte moderno y obras contemporáneas. Foto: Juan Carlos Talavera

“Yo lo planteo como una suerte de entraña del museo, a partir de aquellos objetos que no se habían visto. Luego, pasamos a la idea del cuerpo y de mirar aquellos objetos que no han visto la luz, con los ciclos de la vida y la muerte”, detalló.

También hay una sala que evoca el pasado del museo como casa familiar, antes de convertirse en recinto museístico; “una sala que conecta a Puebla con otros territorios y otra que incluye 23 piezas del siglo XVIII, de arte religioso, que no habían sido expuestas, las cuales hablan del territorio poblano y muestran ese momento de tránsito más temporal entre finales de la Colonia y principios de la Independencia”.

Libertad creativa

En su oportunidad, Ramiro Martínez, director del Museo Amparo, comentó que el número de piezas de la muestra Una vuelta en espiral. 35 años Colección Museo Amparo es apenas 8% de la colección completa del museo.

Considerando que el total de obra del recinto contabiliza mil 702 registros de arte prehispánico; 384 de arte virreinal y del siglo XIX, así como 832 exvotos y 765 piezas de arte moderno y contemporáneo.

El Museo Amparo presenta una colección interesante de exvotos en esta exposición. Foto: Juan Carlos Talavera

Además, Martínez consideró que la muestra apuesta a que el público aprecie los objetos más allá de algunos nombres de artistas reconocidos.

Me gustaría que la vieran como un grupo de objetos bellos, interesantes, sin un tema de valor monetario, quitar esos filtros y verlo como un grupo de objetos, cómo se relacionan unos con otros y con la historia. Las colecciones son diferentes en cada institución y ésta se conforma por objetos que fueron adquiridos, donados y obsequiados, por lo que hay una diversidad muy grande”, explicó.

La muestra, realizada con el estímulo Efiartes y el apoyo de Ternium, incluye tres obras comisionadas de tres artistas contemporáneos (Alejandra Venegas, Dulce Chacón y Tahanny Lee), quienes trabajaron a partir de piezas de la colección y aludiendo a la talla en madera, técnica recurrente en la Nueva España, e imágenes de un biombo chino del siglo XIX.