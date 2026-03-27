Carnaval de Carnavales en CDMX: de Revolución al Zócalo el domingo 29 de marzo

La tercera edición del ‘Carnaval de Carnavales’ se llevará a cabo el domingo 29 de marzo de 2026, del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de un evento masivo organizado por la Secretaría de Cultura capitalina, que busca celebrar las raíces populares y fomentar la convivencia comunitaria. Todo ello, en el marco de la declaratoria de los carnavales como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, realizada en 2024.

Hora y ruta del Carnaval en CDMX

La tercera edición de este carnaval en el Centro Histórico de CDMX se realizará el próximo domingo 29 de marzo de 2026 en punto de las 15:00 horas. El acceso es gratuito.

La ruta oficial comprende los siguientes puntos:

Salida desde el Monumento a la Revolución (Plaza de la República).

Avance por Avenida de la República.

Incorporación a Avenida Juárez.

Recorrido por la emblemática calle 5 de mayo.

Cierre y concentración final en la plancha del Zócalo capitalino.

Por los cierres viales que se harán debido al recorrido de los participantes, algunas vías alternas sugeridas son:

Insurgentes Sur hacia la Glorieta Insurgentes

Avenida Chapultepec

Circunvalación

Avenida Arcos Belén

¿Quiénes participan en el desfile?

El "Carnaval de Carnavales" se conformará por 45 comparsas integradas de chinelos, mojigangas, charros y otros símbolos festivos.

Se trata de más de 4 mil carnavaleras y carnavaleros que recorrerán las calles del Centro Histórico en una celebración que reúne a comunidades de distintos pueblos y barrios para compartir una de las tradiciones festivas más representativas de la ciudad.

Tradición en CDMX

El Carnaval de Carnavales es uno de los eventos culturales más vistosos y representativos de la Ciudad de México. Se trata de un gran desfile anual que reúne a comparsas, danzantes y músicos de distintas alcaldías para celebrar las tradiciones carnavalescas que existen en la capital, muchas de ellas con raíces indígenas y coloniales.

Este evento suele realizarse antes de la Cuaresma, como parte de las festividades de carnaval. Participan comunidades de zonas como Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac y Milpa Alta, que llevan sus propias tradiciones, vestimentas y estilos de danza.

Uno de los elementos más icónicos del Carnaval de Carnavales son los chinelos, personajes con trajes elegantes, máscaras con barba puntiaguda y sombreros adornados, que bailan al ritmo de bandas de viento. Esta figura nació como una forma de burla hacia la élite española durante la época colonial, y hoy es símbolo de identidad y orgullo cultural en varias regiones del centro de México.

El desfile se caracteriza por su ambiente festivo: música en vivo, colores vibrantes, trajes bordados a mano y coreografías llenas de energía. Además de ser un espectáculo turístico, también es una forma de preservar tradiciones comunitarias y transmitirlas a nuevas generaciones.

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