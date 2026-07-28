Poesía para sanar el pasado: Salomé Torres presenta 'Arrullos rotos' en Xalapa

XALAPA, Ver.- La arqueóloga y poeta veracruzana Salomé Torres presentó en Xalapa su nuevo libro Arrullos rotos, corazón blanco, canto a mis mujeres muertas, un canto a la memoria femenina en la que convergen la hija, la madre y la abuela en una colección de poemas que desbordan intimidad, recuerdos y sanación.

Acompañada por promotoras de lectura, la autora compartió el origen emocional de un poemario que reconstruye con ternura, crudeza y una profunda conciencia de género, las heridas, la vida y el amor.

La sesión inició con la lectura de La Mexicana, poema donde la figura de la abuela emerge entre labores del campo, la tradición oral y un episodio de violencia que fractura la infancia.

La presentadora subrayó la potencia narrativa del texto: “La ventana de madera enmarca la silueta de la niña que juega en el campo… pero también barre los pisos, lava los platos”, una imagen que se rompe para nombrar el abuso sin eufemismos.

Salomé Torres presenta en Xalapa el poemario 'Arrullos rotos' Fotos. Lourdes López

Sanación, maternidad y la poesía como refugio terapéutico

Luego, el foco se desplazó hacia la madre, retratada como una flor espiritual, amorosa y contradictoria. En palabras de la poeta “Flor cálida y amorosa en primavera… flor exquisita llamada Margarita”. Torres explicó que la relación con ella fue un pilar afectivo, pero también un territorio de heridas que la escritura le permitió comprender, perdonar y transformar.

La autora habló de la ausencia emocional del padre, de la repetición de patrones de violencia en su vida y de cómo la poesía se convirtió en un espacio terapéutico: “En este poemario hay muchísimas más lágrimas que versos”, dijo ante un público que la escuchó con atención y empatía.

Las presentadoras destacaron que el libro rompe con los cánones poéticos tradicionales, apostando por un ritmo narrativo que permite contar historias desde la entraña. También invitaron a Torres a explorar en futuros trabajos la tradición oral veracruzana —nahuales, chaneques, limpias, río— que atraviesa su memoria familiar.