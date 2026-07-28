OAXACA. Oax.- Guelaguetza Gráfica, es una exposición colectiva que reúne a más de 30 artistas dedicados al grabado y las artes gráficas, quienes, desde diversas generaciones, trayectorias y lenguajes visuales, ofrecen un panorama de la vitalidad que caracteriza a la gráfica contemporánea en Oaxaca.

Más que una exposición, la galería Espacio Zapata es el anfitrión del homenaje al espíritu comunitario que ha distinguido a la producción gráfica oaxaqueña.

Espacio Zapata reúne la gráfica oaxaqueña en la muestra 'Guelaguetza Gráfica' Foto: Cortes{ia Espacio Zapata

Inspirada en el sentido profundo de la palabra guelaguetza —la reciprocidad, el intercambio y el apoyo mutuo— la exposición reúne obras realizadas mediante una amplia diversidad de técnicas, entre ellas xilografía, linograbado, punta seca, monotipo, serigrafía, collagraph y grabado en relieve, evidenciando la riqueza técnica y conceptual que caracteriza a los artistas participantes.

Diversidad técnica y el espíritu comunitario de la gráfica oaxaqueña

Las piezas abordan una gran variedad de temáticas, las búsquedas personales de cada creador, convirtiendo a la muestra en un retrato plural del momento que vive la gráfica oaxaqueña

La muestra propone reconocer que la fuerza de la gráfica oaxaqueña no reside sólo en el talento individual, “sino en la capacidad de construir comunidad, compartir conocimientos, generar redes de colaboración y mantener vivo un oficio que dialoga con las preocupaciones del presente”.

Espacio Zapata reúne la gráfica oaxaqueña en la muestra 'Guelaguetza Gráfica' Foto: Cortes{ia Espacio Zapata

Artistas participantes y la sede en el Centro Histórico de Oaxaca

Entre los participantes se encuentran Cristopher Díaz, Cruz Vargas, José Flores, Kalako Kalavera y Lucero Valdez, entre otros.

Con esta exposición, Espacio Zapata, en Porfirio Díaz 509, en el Centro Histórico, mantiene su compromiso con la difusión de la gráfica contemporánea y con la creación de espacios de encuentro entre artistas, públicos y nuevas generaciones interesadas en una disciplina que es uno de los lenguajes visuales más representativos de Oaxaca.