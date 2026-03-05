La poesía, una compañera de viaje de Elsa Cross

“La poesía ha sido una compañera a lo largo de toda mi vida. Ha sido una presencia constante y una fuente de aprendizaje, de regocijo y deleite. Le debo mucho a la poesía, porque ha sido como una compañera de viaje”, afirma la escritora Elsa Cross (1946).

En la antesala de sus 80 años, que cumple mañana 6 de marzo, la poeta, ensayista, traductora y crítica agrega que “la inspiración literaria es un regalo para mí y mi impulso inmediato, natural, es compartirlo con los lectores”.

La doctora en Filosofía por la UNAM, donde actualmente es profesora titular de Filosofía de la Religión, recibirá dos homenajes que revaloran su trayectoria, iniciada en los años 70: hoy, a las 12:30 horas, en la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ), y el lunes 9, a las 17:00 horas, se transmitirá la charla virtual La travesía poética de Elsa Cross, organizada por la Coordinación Nacional de Literatura del INBA y la Capilla Alfonsina.

Celebramos a una de las voces más relevantes de la poesía mexicana contemporánea. En un homenaje a su vida y a su obra, así como al eco que su presencia ha expandido entre las letras del país”, informa la UCSJ.

Presentarán el poemario Tu otro nombre

En el Auditorio Divino Narciso, la poeta María Baranda y Cross presentarán Tu otro nombre, su poemario más reciente. Además, diversos bardos realizarán una lectura de poesía en su honor.

Y, en la conversación virtual, Cross hablará con Javier Garciadiego, director de la Capilla, sobre el abanico de su producción.

La autora de unos 35 poemarios dice que “ya estoy muy grande, he tenido mucho tiempo para escribir y eso es fundamental”.

Adelantó que trabaja en tres libros: una antología de 31 poetas místicos de la India, que va del siglo VI al XVIII, otro poemario y un volumen de investigación académica.

*mcam