"No son parques temáticos": Trabajadores acusan privatización en zona arqueológica de Tulum

“Hoy nos encontramos ante una de las amenazas más sutiles y peligrosas para nuestra memoria histórica: la privatización silenciosa de nuestro pasado; en este caso la zona arqueológica de Tulum, su despojo del interés del turismo cultural y visita, bajo la fachada de convenios administrativos y modernización turística”, expresaron en un comunicado en redes sociales.

Al respecto, señalaron que bajo el pretexto de rescatar, modernizar y otorgar infraestructura turística “se está entregando la gestión de nuestras zonas arqueológicas a corporaciones comerciales, violando la Constitución y despojando al INAH de su mandato.

Cuestionan al INAH por ceder cobro de boletos en Tulum a Grupo Mundo Maya Cortesía INAH

Sindicato advierte riesgo a la Constitución y la memoria histórica

Los trabajadores adscritos al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la SC, advirtieron que “las zonas arqueológicas no son ‘parques temáticos’ o centros de atracción turística subordinados a la rentabilidad financiera”, sino vestigios inalienables e imprescriptibles de la nación.

El documento que confirma el traspaso de taquillas a GAFSACOMM

Y como prueba, difundieron un oficio firmado por Margarito Molina, director del Centro INAH Quintana Roo, quien solicitó al arqueólogo José Manuel Ochoa, responsable de la zona arqueológica de Tulum, la “obligación de los servidores públicos involucrados en el manejo y operación de la zona de monumentos arqueológicos Tulum”, para aplicar el pago unificado de derechos al GAFSACOMM.

Detalló que “la impresión y venta de boletos electrónicos que realizaba el INAH en la taquilla-camper en Tulum quedó suspendida desde ayer”. Y aunque el INAH puede seguir vendiendo boletos, “esto será únicamente en las taquillas del Grupo Mundo Maya”.