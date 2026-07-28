La escritora Chloe Aridjis, finalista del Booker Prize 2026: orgullo mexicano

La autora mexicano-estadounidense Chloe Aridjis ha marcado un logro histórico en las letras al ser anunciada este 2026 como una de las finalistas del prestigioso Booker Prize en Reino Unido.

Este galardón literario reconoció a la escritora por su más reciente novela, The Shadow of the Object (La sombra del objeto), destacando su voz única ante un jurado presidido por la académica Mary Beard, el cual evalúa las mejores obras escritas en inglés y publicadas en el Reino Unido e Irlanda.

Chloe Aridjis finalista del Booker Prize 2026: orgullo mexicano Booker Prize 2026

La propuesta literaria y el trabajo de Chloe Aridjis

El trabajo de Chloe Aridjis se distingue por una prosa poética, melancólica y profundamente atmosférica que explora el desarraigo, el arte, la memoria y la arquitectura urbana.

En The Shadow of the Object, la narrativa arranca con una imagen inquietante en la Ciudad de México y sigue a Flora, que viaja a Londres mientras enfrenta el duelo mediante atmósferas místicas y estados de ensoñación.

El jurado calificó la obra como misteriosa, encantadora y de espíritu libre. Hija del reputado poeta Homero Aridjis y doctorada en Oxford, la autora ya contaba con amplia aclamación crítica gracias a novelas previas como Book of Clouds (galardonada con el Prix du Premier Roman Étranger en Francia) y Sea Monsters (ganadora del Premio PEN/Faulkner).

Chloe Aridjis finalista del Booker Prize 2026: orgullo mexicano Booker Prize 2026

Los competidores de la lista larga 2026 y el antecedente de 2025

La lista de 13 nominados de este año reúne a consagrados autores internacionales junto a voces emergentes de diversas latitudes como Estados Unidos, Irlanda, Escocia, Turquía y México.

Entre los competidores que comparten la nominación con Aridjis destacan ganadores previos como Douglas Stuart (John of John) y Elizabeth Strout (The Things We Never Say), además de nombres de peso como Emma Cline (Switzy) y Marlon James (The Disappearers).

Esta cuidada selección busca mantener el alto estándar de la edición anterior, en la que el autor húngaro-británico David Szalay se alzó con el máximo galardón gracias a su ovacionada novela Flesh. La obra narra la vida de István, un joven húngaro a quien acompañamos desde su adolescencia en un complejo de apartamentos hasta su paso por el servicio militar y su posterior mudanza a Londres para trabajar en el círculo de personas ultrarricas.

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Criterios del jurado y relevancia internacional de la nómina

El comité del Booker Prize evaluó más de 160 obras para estructurar una nómina diversa que desafíe las fronteras del lenguaje contemporáneo.

El certamen otorga 50,000 libras esterlinas (alrededor de 65,000 dólares) al ganador definitivo, pero el simple hecho de integrar la lista larga garantiza traducciones globales, distribución masiva y un alto impacto mediático. Buscamos historias que muestren el poder de las palabras para transportarnos a nuevos lugares o hacernos ver lo cotidiano desde ángulos inéditos, enfatizó la presidenta del jurado, Mary Beard, durante el anuncio oficial.

Impacto para las letras hispanas en el mercado anglosajón

El reconocimiento a Aridjis visibiliza el peso de las raíces latinoamericanas en la industria editorial anglófona, abriendo paso a narrativas bilingües y multiculturales.

Con este anuncio, la atención global se traslada a la revelación de la lista corta de seis finalistas y la posterior gala de premiación en Londres. ¿Logrará la autora mexicana consolidar esta nominación y llevarse a casa el máximo galardón de la literatura escrita en inglés?