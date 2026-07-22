Fotografía, capullos y movimiento: llega a Xalapa la muestra 'La piel de la memoria'

XALAPA, Ver.- La memoria nunca es exacta. Tampoco es confiable. El artista alemán Wolfgang H. Scholz (Dresde, 1958) lo formula con una claridad que desarma: “Nada de lo que recordamos ocurrió como lo recordamos.”

Esa premisa sostiene La piel de la memoria, una de las exposiciones de arte contemporáneo que este año se presenta en México, y que se inaugura este viernes 24 de julio en Galería Realia, en esta capital veracruzana.

'La piel de la memoria': Wolfgang H. Scholz expone en Galería Realia en Xalapa Especial

La muestra reúne 37 piezas entre fotografía en blanco y negro, cajas de luz, videoinstalación y un bosque de capullos de crisálidas de hasta 2.40 metros. Más que una exhibición, es un dispositivo de pensamiento: un recorrido físico y conceptual que obliga al visitante a atravesar la metáfora del recuerdo como algo que se transforma y se reescribe.

Scholz, con obra exhibida en Europa, Asia y América Latina, propone una estética donde la memoria deja de ser un archivo y se convierte en un organismo vivo. La fotografía funciona como evidencia incompleta; los capullos, como contenedores del tiempo; la videoinstalación, como la prueba de que todo recuerdo es montaje.

“No parto de una búsqueda intelectual. Observo el lugar y las sensaciones que me provoca. Mi proceso creativo es más intuitivo viajé con dos bailarinas para probar cómo funcionaba su relación con el espacio”, explica el artista.

'La piel de la memoria': Wolfgang H. Scholz expone en Galería Realia en Xalapa Especial

En la inauguración, la bailarina Isabel Beteta, Premio Nacional de Danza José Limón, realizará un performance que acompaña la obra. Su cuerpo opera como archivo en movimiento, como memoria que se contradice y se despliega en tiempo real.

Alejandro Mariano, director del instituto y galería Realia destacó el gesto de Scholz de elegir a Xalapa para presentar su obra, que coloca a la ciudad en una conversación nacional sobre arte contemporáneo.

La piel de la memoria permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre, con entrada gratuita. El jueves 23, Scholz sostendrá una charla con el curador Rafael Pérez y Pérez, exdirector del Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán,