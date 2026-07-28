¿Cuántos libros de 'Harry Potter' existen? Este es el orden para leerlos

Si nunca fuiste del club de potterheads que esperaron la publicación de cada obra escrita por J.K. Rowling y ahora quieres ponerte al corriente, te decimos cuántos libros de Harry Potter hay y en qué orden leerlos.

A solo unos meses del estreno de la nueva adaptación de Harry Potter en formato serie, la historia del niño que vivió sigue siendo un referente en la literatura infantil y juvenil; pero también una pieza fundamental de la cultura pop, creando una comunidad de lectores que continúan fascinados por el universo de Hogwarts.

Han pasado más de dos décadas desde que un joven mago con una cicatriz en forma de rayo cruzó por primera vez la barrera invisible entre los andenes 9 y 10 de la estación de King's Cross.

Lo que comenzó en 1990 como una idea espontánea en la mente de su autora durante un retraso en un viaje en tren desde Manchester a Londres, terminó transformándose en el fenómeno literario más impactante de la era moderna.

De una serie de siete novelas principales, ahora encontramos una obra de teatro, novelas complementarias y textos no oficiales. Entonces, ¿cuál es el orden para leer la saga de Harry Potter?

Saga completa de Harry Potter Aamzon

¿Cuántos libros conforman la saga de Harry Potter?

En términos estrictos, existen 15 libros oficiales escritos o supervisados directamente por J.K. Rowling que conforman la saga de Harry Potter.

Si sumamos ediciones especiales con contenido inédito de contexto, historias breves y diarios temáticos de la plataforma digital Pottermore (hoy Wizarding World), la cifra se amplía aún más.

Todo comienza con la serie principal, publicada entre 1997 y 2007. Estas siete novelas relatan la vida de Harry Potter desde sus once años hasta su madurez, abarcando sus siete cursos académicos en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería y su enfrentamiento contra el mago tenebroso Lord Voldemort.

En 2016, se publicó lo que se conoce como el “octavo” libro, titulado Harry Potter y el legado maldito. No es una novela tradicional, sino el libreto impreso de la obra de teatro escrita por Jack Thorne, basada en una historia original creada por Rowling, Thorne y John Tiffany.

Narra los hechos acontecidos 19 años después del cierre de la saga principal, enfocándose en la relación entre Harry y su hijo Albus Severus Potter.

En el apartado conocido como “La Biblioteca de Hogwarts”, se publicaron tres volúmenes breves concebidos originalmente con fines benéficos para la organización Comic Relief y Lumos.

Tienen la particularidad de estar escritos "dentro del universo", como si fueran los mismos ejemplares que los estudiantes leen en la biblioteca del colegio. Los títulos son Animales fantásticos y dónde encontrarlos, Quidditch a través de los tiempos y Los cuentos de Beedle el Bardo.

Aunque nacieron directamente para la gran pantalla, los guiones originales de las películas de Animales Fantásticos fueron publicados en formato de libro encuadernado. Al haber sido escritos en su mayoría por J.K. Rowling, forman parte de la historia oficial del pasado del Mundo Mágico.

Y en 2016, se lanzaron dos libros digitales recopilatorios con textos breves que Rowling había compartido en el portal Pottermore. Pueden conseguirse para lectura, pero solo en formato electrónico, bajo el nombre “Del Archivo Mágico”.

En ellos se indaga en el pasado de personajes secundarios como Minerva McGonagall, Dolores Umbridge o Remus Lupin, además de ofrecer detalles sobre la historia de la prisión de Azkaban y el funcionamiento del Ministerio de la Magia.

Orden cronológico de los libros de Harry Potter Harry Potter

¿En qué orden leer los libros de Harry Potter?

Orden de publicación:

Harry Potter y la piedra filosofal Harry Potter y la cámara secreta Harry Potter y el prisionero de Azkaban Harry Potter y el cáliz de fuego Harry Potter y la Orden del Fénix Harry Potter y el misterio del príncipe Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Harry Potter y el legado maldito (Opcional, como secuela) Libros secundarios de la Biblioteca de Hogwarts

Orden cronológico en la historia principal:

Si ya conoces la historia principal a través de los libros o de las películas y buscas una relectura diferente, puedes organizar las lecturas respetando la línea temporal histórica del Universo Mágico:

Trilogía de guiones de Animales Fantásticos (Ambientados entre 1926 y 1930) Saga principal de Harry Potter (Libros 1 al 7) (Ambientados entre 1991 y 1998) Harry Potter y el legado maldito (Ambientado entre 2017 y 2020)

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Orden de inmersión total en la historia (con el universo extendido):

Trilogía de guiones de Animales Fantásticos Harry Potter y la piedra filosofal Harry Potter y la cámara secreta Quidditch a través de los tiempos Harry Potter y el prisionero de Azkaban Animales fantásticos y dónde encontrarlos Harry Potter y el cáliz de fuego Harry Potter y la Orden del Fénix Harry Potter y el misterio del príncipe Los cuentos de Beedle el Bardo Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Del Archivo Mágico (textos complementarios) Harry Potter y el legado maldito

Prepara tu varita, acomódate en el sillón y sumérgete en la lectura de las novelas de Harry Potter. Elige el formato que más se adapte a tus gustos, abre la primera página de La piedra filosofal y déjate llevar por la magia.