¿Quién es San Blas y por qué se celebra con la bendición de gargantas?

¿Alguna vez has escuchado sobre la bendición de gargantas? Esta se realiza en algunas parroquias de la Iglesia católica, cada 3 de febrero, en honor a San Blas. Pero, ¿quién es este santo y en qué consiste este rito? Aquí te contamos todo.

De acuerdo al Martirologio Romano, considerado el catálogo oficial de santos y beatos, existen más de 10 mil santos reconocidos por la iglesia católica. Algunos tienen una festividad universal y otros tantos, son venerados de manera local o regional.

Sin embargo, todos tienen un lugar clave en la vida espiritual de los fieles, pues son considerados intercesores ante Dios en situaciones específicas, como salud, trabajo, familia o momentos de dificultad.

La razón por la que ganaron el título de santos y la veneración, es por haber vivido de manera ejemplar su fe y practicar las virtudes cristianas de forma heroica.

En México, algunos de los santos más venerados, son San Judas Tadeo, el Santo Niño de Atocha, San Martín Caballero, San Charbel, San Benito y San Antonio de Padua. Sin embargo, aunque poco conocido, también está San Blas, quien es recordado cada 3 de febrero.

Existen más de 10 mil santos reconocidos por la Iglesia católica Canva

San Blas, un santo asociado con la salud respiratoria

San Blas, también conocido como San Blas de Sebaste, fue un obispo y mártir cristiano que vivió entre los siglos III y IV d.C., en la ciudad de Sebaste, en la región de Armenia, actual Turquía.

Antes de ser obispo, fuentes señalan que fue médico, de ahí que se asocie con la salud y la curación. Tras convertirse al cristianismo, fue elegido obispo de Sebaste en un periodo marcado por la persecución de los cristianos bajo el Imperio romano.

Fue durante el gobierno del emperador Licinio, cuando San Blas fue arrestado por negarse a renunciar a su fe y predicar el cristianismo, a pesar de las prohibiciones imperiales.

De acuerdo con la tradición cristiana, antes de ser ejecutado, San Blas fue sometido a fuertes torturas. Finalmente, murió decapitado, motivo por el cual es considerado un mártir.

¿Por qué se hizo santo a San Blas? Este santo consolidó su título tras ser ejecutado, luego de haber entregado su vida a la fe. Sin embargo, su fama se extendió por un milagro atribuido a su intercesión: la curación de un niño que ahogaba con una espina de pescado.

Según los relatos tradicionales, una madre desesperada llevó a su hijo ante San Blas, mientras este se encontraba en prisión. El niño tenía una espina clavada en la garganta y corría riesgo de morir. San Blas oró por él y, milagrosamente, el niño se salvó.

Este episodio marcó la devoción popular y dio origen a la creencia de que San Blas protege contra enfermedades de la garganta, problemas respiratorios y males relacionados con la voz.

A San Blas se atribuye la intercesión para la sanación de los males de garganta y respiratorios Canva

¿Qué se le pide a San Blas?

Dada su historia, San Blas es considerado protector de la salud, especialmente en lo referente la garganta y las vías respiratorias. Por lo tanto, la protección contra enfermedades de la garganta y alivio de infecciones respiratorias son de las peticiones más comunes a este santo.

Sin embargo, también se suele pedir su intercesión por la salud física en general y fortaleza espiritual en momentos de enfermedad. Asimismo, cantantes, maestros y predicadores, piden a San Blas el cuidado y protección de su voz.

¿Cuándo es el día de San Blas?

El día de San Blas se celebra el 3 de febrero, fecha que corresponde a su martirio y muerte en el siglo IV. Esta fecha aparece desde hace siglos en el Martirologio Romano, documento oficial del Vaticano que enumera a los santos reconocidos y sus festividades litúrgicas.

El día de San Blas es el 3 de febrero, día de su muerte Canva

¿Qué es la bendición de gargantas y cuál es su relación con San Blas?

La bendición de gargantas es un rito litúrgico que se celebra en la Iglesia católica el 3 de febrero, en honor a San Blas. Durante esta ceremonia, el sacerdote bendice a los fieles utilizando dos velas encendidas que se colocan en forma de cruz sobre el cuello de la persona.

Las velas representan la luz de Cristo, que protege y guía; la fe, que ilumina la vida del creyente, y la intercesión de San Blas, como protector de la garganta.

El sacerdote también pronuncia una oración en la que pide a Dios que libre al fiel de enfermedades de la garganta y cualquier otro mal.

¿Por qué la bendición de gargantas se hace en honor a San Blas? Este rito surge por el milagro del niño que se ahogaba con una espina de pescado. Con el paso de los siglos, la Iglesia incorporó esta devoción dentro de su práctica litúrgica.

Por supuesto, como lo aclara la misma Iglesia, aunque esta bendición es una expresión de fe, no sustituye la atención médica.

Oración de San Blas para pedir su intercesión

Glorioso San Blas, fiel servidor de Dios, que por tu fe y caridad alcanzaste la corona del martirio, intercede por nosotros ante el Señor.

Protégeme de los males de la garganta y de toda enfermedad que afecte mi cuerpo y mi alma". Amén.

¿Habías escuchado alguna vez sobre San Blas y la bendición de gargantas? Si tienes un familiar con problemas respiratorios frecuentes, encomiéndalo a San Blas para su sanación.