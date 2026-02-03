Alistan detalles para inaugurar Art Basel en el Museo Nacional de Qatar

Art Basel Qatar no es una réplica de ferias existentes, fue concebida para poner en la conversación el arte contemporáneo de Arabia, el norte de África y la India, afirmó Wael Shawky, director artístico de Art Basel Qatar.

Desde el Museo Nacional de Qatar, el artista egipcio destacó que en esta primera edición en un país árabe se podrá ver el arte contemporáneo de la región en un formato donde se propone que un solo artista exponga por galería.

Quedó claro que no se trataba de reproducir un modelo existente en una nueva geografía. Era una oportunidad para cocrear algo nuevo, arraigado e inspirado en Qatar y en la región en su totalidad.

Lo que más me entusiasmó fue la idea de poner a los artistas y galerías de la región en conversación con el mundo del arte internacional. Sí, como todas nuestras ferias, Art Basel Qatar es, ante todo, un mercado. Pero es uno que no se ha visto antes”, expresó.

Wael Shawky explicó que el comité de selección, con base regional, seleccionó 87 galerías que presentan a 84 artistas, más de la mitad de los cuales provienen de la región de MENASA, (por su siglas en inglés: Middle East, North Africa, and South Asia que comprende Oriente Medio, Norte de África y Sur de Asia).

La feria artística se organizó en torno a presentaciones individuales de artistas, una decisión consciente para profundizar el enfoque y permitir que cada práctica artística sea experimentada con claridad.

Fotos: Ximena Mejía

La primera edición de Art Basel Qatar 2026 se centra en el tema Becoming (Llegar a ser), que refleja tanto la región como la plataforma en evolución.

Más de la mitad de estos artistas son de la región de Medio Oriente, Norte de África y Sur de Asia. Como mencionó Vincenzo, esta primera edición de Art Basel Qatar se extiende por toda la ciudad. Doha, como urbe, refleja tanto a la región como a Art Basel Qatar como un valor en evolución: está abierta al cambio, al aprendizaje y también al ajuste.

Para esta primera edición de Art Basel Qatar 2026 se presentará el trabajo de artistas como el estadunidense Richard Serra (1938-2024) con la instalación pública East-West/ West-East, que se ubica en el desierto en la reserva natural Brouq; Simone Fattal (Siria, 1942) con su obra Bird in the night, que se exhibe en la galería Karma International. El escultor ghanés El Anatsui (1949) con su obra Continents in gestation, que se presenta en la October Gallery. También se mostrará el trabajo del colectivo francés Claire Fontaine con Foreigners Everywhere (Arabic), en la galería Mennour.

Habrá la presencia de galerías ubicadas en el Golfo (Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita), Medio Oriente: Líbano, Turquía y por parte de África del norte: Egipto, Marruecos, Túnez y por Asia del Sur, India.

Cuatro sedes: Art Basel, la feria de arte contemporáneo y moderno más prestigiosa del mundo, se celebra en Basilea (Suiza), Miami Beach (Florida, Estados Unidos), París (Francia) y ahora en Doha,Qatar.

cva*