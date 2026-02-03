El Salón de la Plástica Mexicana no desaparece, pero dejará su sede 

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que dirige Alejandra de la Paz, informó ayer a Excélsior que el Salón de Plástica Mexicana (SPM) no desaparecerá, pero sí deberá cambiar de sede antes del próximo 30 de abril, luego de ocupar durante 32 años el inmueble ubicado en la calle de Colima 196, en la colonia Roma Norte.

La dependencia justificó que la razón del cambio no obedece a adeudos, como expuso el muralista Julio Carrasco Bretón, sino a que el dueño del inmueble decidió no renovar el contrato de arrendamiento.

El edificio que desde hace 32 años ocupa el SPM no es propio. El propietario del inmueble notificó al INBAL su decisión de no renovar el contrato de arrendamiento por así convenir a sus intereses, no por adeudos. El plazo para desocupar el espacio vence el 30 de abril del presente año”, detalló el INBAL a través de una nota informativa.

Y agregó: “En consecuencia, el INBAL se encuentra en la búsqueda de un nuevo espacio que reúna las condiciones necesarias para resguardar y continuar con las actividades sustantivas de este recinto, el cual forma parte de su red de museos”.

Creado el 16 de noviembre de 1949, el Salón de la Plástica Mexicana fue fundado por pintores, grabadores y escultores como Diego Rivera, Rufino Tamayo, Frida Kahlo, Juan O´Gorman, Juan Soriano, Olga Costa, Leopoldo Méndez, Pablo O’Higgins y Gerardo Murillo Dr. Atl, entre otros. Actualmente agrupa a cerca de 390 artistas y en noviembre próximo cumplirá 77 años.

El INBAL también señaló que “Cecilia Santacruz, coordinadora del SPM hasta finales del año pasado, ha iniciado su proceso de jubilación, y se nombrará a un nuevo titular cuando los procesos administrativos lo permitan”.

Y detalló que “en cuanto a las comunicaciones dirigidas a la Coordinación Nacional de Artes Visuales, el titular de dicha instancia, Gerardo Cedillo, recibió la carta firmada por integrantes del Consejo Directivo del SPM el 29 de enero, y ese mismo día dio respuesta, proponiendo una reunión para el martes 3 de febrero por la mañana, con el fin de atender sus planteamientos y dar seguimiento conjunto a la situación”.

COBRAN ACCESO A LA FUENTE DE TREVI

La Fuente de Trevi, en Roma, empezó a cobrar el acceso a los turistas convirtiéndose en el más reciente monumento famoso que busca recaudar fondos y combatir el exceso de visitantes.

La gente posó frente a la obra maestra barroca, lugar de la escena más famosa de la película La Dolce Vita, de Federico Fellini, tras pagar dos euros (1.68 dólares) para acceder a la fuente.

Foto: Reuters

-AFP