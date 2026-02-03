La Ruta de la Cantera: arte colosal que dialoga con el entorno

La Ruta de la Cantera en el primer cuadro de la capital exhibe 15 piezas escultóricas creadas por Patricio Santiago. Estas obras de arte dialogan con el entorno urbano, utilizando la cantera tradicional de la región para destacar la identidad oaxaqueña.

La cantera, material que ha dado forma al rostro a la otrora Verde Antequera, nombre con el que se conocía a Oaxaca, es la propuesta que invita a mirar la ciudad desde otro ángulo: el del arte que dialoga con la calle y la vida cotidiana.

Las piezas del escultor Patricio Santiago representan formas y figuras inspiradas en la fauna y el territorio oaxaqueño, reflejando fuerza, arraigo e identidad.

La llamada Ruta de la Cantera transformó distintos espacios públicos en estaciones culturales. Plazas públicas y jardines se transformaron en puntos de encuentro, en un recorrido diseñado para caminar con calma.

De acuerdo a la programación de la Secretaría de Cultura, Educación y Fomento a la Lectura del Ayuntamiento de Oaxaca, la ruta se suma a las expresiones que buscan reconectar a la ciudad con sus materiales, oficios y memorias, llevando el arte fuera de los muros y de vuelta a la calle. La exhibición tendrá una duración de dos meses.

La ruta artística forma parte del programa municipal de Oaxaca, Latidos vecinales, que busca fortalecer la seguridad y recomponer el tejido social desde la raíz.

Se trata de llevar actividades, servicios y programas directamente a las colonias, barrios y agencias de la ciudad, con el objetivo de atender las causas de la violencia y generar cohesión social.

REHABILITAN MURAL DE MIGUEL ÁNGEL

Tres décadas después de su última restauración, comenzó una profunda limpieza de El Juicio final mural de Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, anunció el Vaticano. Para las labores, se colocaron andamios frente a la obra de 180 metros cuadrados, pintado entre 1536 y 1541. El jefe de la restauración Paolo Violini dijo que la obra está cubierta “por una neblina blanquecina generalizada”.

