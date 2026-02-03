'Yanga' de Gabriela Ortiz gana tres premios Grammy

El álbum Yanga, de la compositora mexicana Gabriela Ortiz, interpretado por la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), el Ensamble Tambuco y la dirección de Gustavo Dudamel, recibió tres premios Grammy, como mejor compendio clásico, mejor composición clásica y mejor interpretación coral.

En este nuevo álbum, Ortiz también incluyó el concierto para violonchelo Dzonot, inspirado en los cenotes de la península de Yucatán, que fue encargado por La Phil y escrito para la violonchelista Alisa Weilerstein.

De acuerdo con Gustavo Dudamel, “Yanga simboliza poderosamente la fuerza y la resistencia de quienes luchan por la libertad, y ofrece un recordatorio de la perdurable lucha contra la opresión que continúa hasta nuestros días”.

Además, dijo que “a través de una rica mezcla de instrumentos africanos, cantos tradicionales y ritmos afrolatinos, Ortiz crea un paisaje sonoro que captura el espíritu de la resistencia, junto con su inquietante y sobrenatural Dzonot”.

La noticia fue celebrada por Ortiz en redes, luego de alzarse por segundo año consecutivo con este reconocimiento, y dedicó el Grammy “a la música, por reconectarnos con nuestras raíces y nuestras emociones más profundas, y por darnos una voz en el mundo”

Ortiz explicó que “Yanga está muy cerca de mi corazón. Viene de mis raíces, de la memoria, y de una profunda creencia de que la música puede llevar historia, dignidad y esperanza. Estoy profundamente agradecida a la Filarmónica de Los Ángeles y a Gustavo Dudamel por su confianza y generoso apoyo a mi trabajo”.

PRETENDE ROMPER EL MITO ELITISTA DE LA ÓPERA

El tenor Oskar Guiot apostó por una propuesta singular: llevar la ópera a espacios cotidianos y demostrar que este género no es elitista.

Profundo admirador de Luciano Pavarotti, Guiot decidió en 2023 cantar ópera formalmente, aunque la semilla estaba sembrada desde la infancia gracias al gusto musical de su madre. Con el tiempo supo que su bisabuelo, Adolfo Merchant fue un tenor reconocido en el Bajío mexicano durante los años treinta, una herencia que hoy reivindica.

Para evitar que el público se intimide con la ópera, Guiot presenta conciertos interactivos, el próximo será el 12 de febrero en Coatepec, donde explicará arias, contextos y emociones. “La gente cree que necesita entender italiano, pero la ópera se siente”.

El tenor también reflexiona sobre la vulnerabilidad del artista: subir al escenario con problemas personales, ponerse la máscara y entregar lo mejor. “Todos hemos tenido el corazón roto, pero el público merece nuestro mayor esfuerzo”, finaliza.

El tenor dará un concierto el 12 de febrero en Coatepec. Foto: Especial

-Lourdes López

