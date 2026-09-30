En el santoral de hoy martes 30 de septiembre, la Iglesia litúrgica conmemora a San Jerónimo, presbítero y Doctor de la Iglesia, célebre por traducir las Sagradas Escrituras al latín. Su figura destaca por un temperamento apasionado puesto al servicio de la fe cristiana y la búsqueda incansable de la verdad divina.

Esta festividad se encuentra inscrita oficialmente, la tradición resalta su retiro ascético en Belén, donde dedicó décadas a plasmar la Vulgata, texto bíblico fundamental para la historia del cristianismo occidental.

Qué santo se celebra hoy 30 de septiembre: San Jerónimo de Estridón, patrono de traductores Canva

¿Qué santo se celebra hoy martes 30 de septiembre?

El santo principal que se celebra hoy martes 30 de septiembre es San Jerónimo de Estridón, patrono de los traductores, arqueólogos, bibliotecarios y estudiosos de la Biblia, a quien se acude para obtener claridad mental y sabiduría.

Nacido en Estridón alrededor del año 342, Jerónimo combinó una vasta erudición clásica con una austera vida eremítica en el desierto de Siria y, más tarde, en las cercanías de la cueva de la Natividad en Belén.

Obra cumbre: Traducción de los textos hebreos y griegos al latín popular (Vulgata).

Traducción de los textos hebreos y griegos al latín popular (Vulgata). Patronazgo : Estudiantes, teólogos, traductores y bibliotecarios.

: Estudiantes, teólogos, traductores y bibliotecarios. Virtud destacada: Amor apasionado por la Palabra de Dios y perseverancia intelectual.

Qué santo se celebra hoy 30 de septiembre: San Jerónimo de Estridón, patrono de traductores Canva

¿Cómo pedir el auxilio espiritual de San Jerónimo hoy?

Para pedir el auxilio de San Jerónimo hoy martes 30 de septiembre, se recomienda rezar con fe ante una Biblia abierta, solicitando discernimiento intelectual, paciencia en el estudio y dirección frente a dilemas emocionales o espirituales.

Oración a San Jerónimo para obtener claridad y sabiduría

Oh San Jerónimo, Doctor de la Iglesia y fiel guardián de la Palabra divina, tú que dedicaste tu vida a traducir la verdad Sagrada para iluminar a las naciones:

Te pido que intercedas hoy por mi entendimiento y por las necesidades de mi espíritu. Líbrame de la confusión, concede paciencia a mi mente inquietante y ayúdame a encontrar en las Sagradas Escrituras la fortaleza para cada prueba. Amén."

Qué santo se celebra hoy 30 de septiembre: San Jerónimo de Estridón, patrono de traductores Canva

¿Qué otros santos se conmemoran en el santoral del martes 30 de septiembre?

En el santoral del martes 30 de septiembre también se conmemora a San Antonio María Claret, San Gregorio el Iluminador, Santa Sofía y sus tres hijas (Fe, Esperanza y Caridad), San Honorio de Canterbury y San Ursinio de Bourges.

San Gregorio el Iluminador: Evangelizador y apóstol de Armenia.

Evangelizador y apóstol de Armenia. Santa Sofía y sus hijas: Mártires de la fe veneradas por su temple constante.

Mártires de la fe veneradas por su temple constante. San Honorio de Canterbury : Arzobispo clave en la consolidación del cristianismo anglosajón.

: Arzobispo clave en la consolidación del cristianismo anglosajón. San Ursinio de Bourges: Primer obispo y misionero en la región de la Galia.

Qué santo se celebra hoy 30 de septiembre: San Jerónimo de Estridón, patrono de traductores Canva

Recurrir a la intercesión de los patronos diarios fortalece el caminar espiritual frente a las exigencias cotidianas. Inicia este día encomendando tus decisiones a la luz de las Escrituras antes de dar paso a las solemnidades del inicio de mes en el santoral de mañana.