A diferencia de las conmemoraciones tradicionales del santoral, la memoria de Nuestra Señora de los Dolores esconde una mística profunda: el misterio de un corazón traspasado por siete espadas que no simbolizan la derrota, sino un mapa de fortaleza espiritual ante la adversidad.

Quien atraviesa momentos de sufrimiento familiar o duelo encuentra en esta advocación un refugio maternal capaz de transformar las penas humanas en consuelo y renovada esperanza.

La devoción a los Siete Dolores de la Virgen quedó fijada inmediatamente después de la Exaltación de la Santa Cruz para recordar su presencia fiel al pie de la redención. Documentos pontificios avalan que la intercesión de la Mater Dolorosa ofrece una gracia especial de fortaleza a quienes atraviesan pérdidas o aflicciones morales severas.

Qué santo se celebra hoy 15 de septiembre: Nuestra Señora de los Dolores y su consuelo Canva

Qué santo se celebra hoy 15 de septiembre en el calendario católico

En la jornada del 15 de septiembre se venera a Nuestra Señora de los Dolores. Esta festividad recuerda el sufrimiento compasivo de la Virgen María a lo largo de la vida, pasión y muerte de su Hijo Jesucristo.

Esta advocación mariana invita a reflexionar sobre la capacidad de permanecer firme en la fe aun cuando el dolor parece insuperable. Tradicionalmente representada con el corazón atravesado por espadas, la imagen simboliza los siete momentos de mayor aflicción en la vida de María, desde la profecía de Simeón hasta la sepultura de Jesús.

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El significado místico de los Siete Dolores de la Virgen

Los Siete Dolores de María representan las pruebas más duras que enfrentó la Madre de Dios: la profecía de Simeón, la huida a Egipto, la pérdida de Jesús en el Templo, el encuentro camino al Calvario, la crucifixión, el descendimiento y el entierro.

Cada una de estas etapas representa un espejo para las aflicciones humanas cotidianas. La mística de esta devoción radica en comprender que ningún sufrimiento terrenal es ajeno a la compasión divina, ofreciendo sanación interior a quien busca paciencia ante los imponderables de la vida.

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Cómo solicitar auxilio y refugio ante la Mater Dolorosa hoy

Para pedir la ayuda de Nuestra Señora de los Dolores hoy, encienda una vela, mantenga silencio interior y repase mentalmente las penas o tribulaciones que afectan su paz, entregándolas con plena confianza.

Pedir la intercesión mariana no requiere rituales complejos, sino un acto sincero de apertura espiritual. Al confiarle los problemas de salud, las crisis familiares o los duelos personales, la tradición afirma que se recibe la serenidad necesaria para sobrellevar la carga con dignidad y esperanza renovada.

Oración a Nuestra Señora de los Dolores para aliviar penas

Madre Dolorosa, tú que permaneciste de pie junto a la cruz con el corazón traspasado de dolor, mira mi aflicción y las penas que hoy oprimen mi alma. Intercede ante tu Hijo por mis necesidades familiares y de salud, alcánzame la gracia de la fortaleza en la prueba y la paz interior que tanto necesito. No me desampares en la hora de la tribulación y enséñame a transformar el sufrimiento en amor. Amén."

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Entregar las aflicciones personales a la fe permite encontrar un ancla firme cuando las tempestades de la vida amenazan nuestra tranquilidad. Confía en la fuerza de la oración para superar las pruebas de este día.