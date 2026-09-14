En el santoral de hoy, 14 de septiembre, la Iglesia católica no venera la memoria de un mortal común, sino que celebra la Exaltación de la Santa Cruz, el instrumento definitivo de redención donde la fe cristiana encuentra refugio ante las aflicciones.

Cuando las pruebas cotidianas o las enfermedades quebrantan el ánimo, acudir al madero de la vida permite a los fieles hallar un socorro espiritual transformador, convirtiendo la angustia personal en una victoria de esperanza y sanación.

Esta solemnidad histórica, donde se conmemora tanto el hallazgo del lignum crucis por la emperatriz Santa Elena en el siglo IV como la posterior devolución de la reliquia a Jerusalén por parte del emperador Heraclio en el año 628.

La tradición eclesial valida que este símbolo representa el trono de la misericordia divina, consagrado como la fuente suprema de protección para el creyente.

Qué santo se celebra hoy 14 de septiembre: Exaltación de la Santa Cruz y cómo pedir su protección Canva

Qué santo se celebra hoy 14 de septiembre: la Exaltación de la Santa Cruz

El 14 de septiembre se festeja la Exaltación de la Santa Cruz. Esta fecha honra el madero redentor donde Jesucristo entregó su vida para salvar a la humanidad, transformando un símbolo de condena en victoria eterna.

Esta fiesta litúrgica evoca el momento en que se dedicaron las basílicas del Santo Sepulcro en Jerusalén y la gloriosa restitución de la reliquia tras ser rescatada de los persas. Lejos de enaltecer el sufrimiento, el calendario católico invita a mirar la cruz como una manifestación suprema de amor, perdón y resguardo contra las fuerzas del mal.

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Significado y protección espiritual del madero sagrado

La Santa Cruz es el amparo más poderoso para el cristiano ante la adversidad. Funciona como un escudo de fe que brinda paz en momentos de incertidumbre, angustia o quebranto físico.

Al persignarse o contemplar este símbolo sagrado, la tradición católica enseña que se invoca la presencia viva de Dios en el hogar. Su verdadero valor radica en recordar que ninguna carga terrenal es permanente, pues a través del sacrificio divino, todo dolor puede convertirse en un camino directo hacia la gracia y la liberación espiritual.

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Cómo pedir el auxilio divino el 14 de septiembre

Para solicitar la gracia de la Santa Cruz hoy, se sugiere encender una vela blanca, ponerse en presencia de Dios de rodillas y hacer la señal de la cruz con profunda devoción.

La clave para recibir el auxilio divino no reside en la repetición de palabras vacías, sino en presentar la propia prueba personal con humildad. Al entregar las preocupaciones familiares o de salud al pie del madero, el creyente abre la puerta a la paz interior y al consuelo que fortalece el espíritu en tiempos difíciles.

Oración a la Santa Cruz para obtener protección y alivio

A continuación, se presenta la plegaria tradicional dedicada a la Santa Cruz para encomendar las necesidades del día y buscar el resguardo divino:

Señor Dios nuestro, que quisiste salvar al mundo mediante la cruz de tu Hijo, concédenos que, habiendo conocido su misterio en la tierra, alcancemos en el cielo los frutos de su redención. Te pedimos que la fuerza de este madero bendito sea nuestro refugio en la prueba, luz en la oscuridad y remedio en las dolencias. Líbranos de todo mal y concede a nuestras familias la paz que proviene de tu amor infinito. Amén."

Acudir a la fe durante los trances amargos de la vida nos recuerda que nunca caminamos en soledad. Que la celebración del santoral de esta jornada renueve tus fuerzas, disipe tus temores y llene tu hogar de esperanza.