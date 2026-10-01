La Llorona 2026 en Xochimilco: fechas, horarios y boletos

Los canales de Xochimilco se convierten en el escenario de una de las leyendas urbanas más populares de México, con la nueva temporada de “La Llorona” que se presentará en el Embarcadero Cuemanco del 2 de octubre al 22 de noviembre.

Una experiencia que lleva a los espectadores a adentrarse en una historia que se remonta a la época prehispánica y que en esta puesta se cuenta desde sus orígenes, como lo resalta el director Juan Martin Vargas en entrevista con Excélsior.

"Esta obra surge a raíz de una leyenda que se ha contado durante siglos en nuestro país e incluso en otras naciones. Es uno de los relatos más tradicionales en México. Me propuse darle, quizá, una vuelta más a la historia tradicional, buscarle y escarbar a fondo de dónde surge", comenta.

Lejos del terror, el montaje recrea una historia arraigada a la tradición cultural mexicana y es contada por más de 50 actores, danzantes y músicos, que han sido elegidos por “casting”.

Está ambientada con efectos visuales y sonido que envuelven a cada uno de los asistentes, quienes son transportados en trajineras al escenario, en el que se levanta una pirámide monumental de 8 metros de altura.

Obra La Llorona 2026 en Embarcadero Cuemanco, Xochimilco. Foto: Excélsior / Guadalupe Arce

Un elenco nuevo llega a la obra

Con 34 años activos y parte de las actividades preparadas para el Día de Muertos en la zona lacustre de Xochimilco, este año se une al elenco Mayra Sierra para representar a La Llorona, quien se basa en una técnica especial para manifestar a todo pulmón el popular grito transmitido de generación en generación, “Ayyyy mis hijos”, dejando a los espectadores revivir una de las escenas más conocidas de esta leyenda urbana.

"Físicamente me apoyo en el abdomen para no lastimarme la garganta. Las primeras veces lo hice con la garganta y error, me quedé afónica. Entonces, lo apoyo en el abdomen cien por ciento", explica Sierra.

Mayra Sierra interpreta a La Llorona en obra 2026, Xochimilco. Foto: Excélsior / Guadalupe Arce

Otro de los artistas que se une por primera vez a este espectáculo es Gerardo Torres, quien interpreta al Gran Sacerdote Mexica, quien era una autoridad religiosa del imperio, y quien tiene claro que cada acto ofrece una experiencia que hace sentir al público parte de la obra.

"Justamente, lo que tiene esta producción es que te hace parte, no es como decir : ah, yo soy el público', no, tú también eres un mensajero y eres parte de todos nosotros dentro de la experiencia".

Gerardo Torres, quien interpreta al Gran Sacerdote Mexica en La Llorona 2026 en Xochimilco. Foto: Excélsior / Guadalupe Arce

La temporada de esta obra, que dura en total tres horas, con el viaje en trajinera, se llevará a cabo en el Embarcadero Cuemanco, ubicado en Periférico Sur Adolfo Ruiz Cortines 16034, en Xochimilco. Las funciones serán viernes, sábados y domingos, a las 18:00 y 21:00 horas.

Es para todas las edades y los boletos se pueden obtener a través de Boletia y en el lugar del evento.