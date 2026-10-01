Kristine Opolais confiesa que lleva en la sangre la música de Puccini

La soprano letona Kristine Opolais, una de las cantantes líricas más importantes de la actualidad, debutará el próximo 7 de noviembre en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, a las 19:00 horas, con el programa “Kristine Opolais le canta a México”, que incluirá arias de Verdi, Catalani, Massenet y Dvořák.

Opolais, quien estará acompañada del pianista mexicano Abdiel Vázquez, se ha presentado con éxito en grandes salas del mundo, como en el Metropolitan Opera de Nueva York, la Royal Opera House de Londres, la Wiener Staatsoper, la Bayerische Staatsoper y el Teatro alla Scala.

Sin embargo, confesó que antes de convertirse en una estrella del canto lírico, ella quería ser una actriz en la pantalla grande.

Narró que fue su mamá quien la condujo al mundo de la ópera. “Mi madre quería que yo fuera cantante de ópera y yo no estaba tan contenta, porque yo tenía otros planes, quería estar más en las películas y sólo quería ser actriz en el cine. Pero mi madre, que fue cantante de música popular, me dijo: ‘Intenta con la ópera, porque puedo escuchar las pretensiones en tu voz’”, recordó ayer la soprano en una videoconferencia.

Mi madre ya lo sabía y, después de un año de estudios en privado, no estaba convencida. Pero entonces me dio algunas grabaciones que tenía que ver. Eran unos videos de Maria Callas cantando Tosca y ahí entendí que la ópera también te permite actuar y que te puedes expresar con muchísima pasión en el escenario, no sólo cantando; porque los artistas de ópera no sólo cantan, sino que es algo mucho más complejo. No sé dónde estaría si no hubiera visto esos videos”, afirmó.

La intérprete destaca que casi todo lo que quería cantar ya lo hizo. Tomada de su página de internet.

¿Por qué le ha interesado concentrarse en las heroínas de Puccini? “Puccini ha sido muy especial para mí, porque en esta música siento muchísima pasión y libertad y eso es lo que me encanta. Lo amo. Yo creo que la libertad es muy importante para cualquier ser humano. Me fascina esta pasión y esta sensualidad (que hay en los personajes femeninos de Puccini). Yo creo que Puccini está en mi sangre, ésta empieza a hervir cuando estoy cantando Puccini”.

Opolais también habló sobre la ópera creada con la IA. “La verdad, no me lo tomo en serio. (Esas voces) no tienen alma y no se pueden tomar en serio, pero si dentro de muchos años todos los seres humanos perdieran su alma, porque todos entraran en ese mundo tecnológico…, tal vez podríamos decir entonces que la ópera ha muerto. Pero mientras haya 5 por ciento de humanos con corazón, con alma… van a preferir la ópera humana”.

La soprano reveló que aún hay algunos papeles que le gustaría llevar al escenario. “Casi todo lo que quería cantar ya lo hice, aunque uno de mis sueños más grandes sigue siendo cantar y, tal vez, grabar la ópera La fanciulla del West de Puccini, y también el papel de Desdemona (en Otello), de Verdi”.

Y adelantó que en su próxima gala incluirá arias emblemáticas del repertorio operístico, como: “La canzone del salice” y “Ave Maria” (Otello), de Giuseppe Verdi; “Ebben? No andrò lontana” (La Wally), de Alfredo Catalani; “Suicidio” (La Gioconda), de Amilcare Ponchielli; “Il est doux, il est bon” (Hérodiade), de Jules Massenet; “Un bel dì vedremo” (Madama Butterfly), de Puccini, y la “Canción de la Luna” (Rusalka), de Antonín Dvořák.