¡Van Gogh, Cézanne y Monet a la venta! Subastarán colección estimada en 450 millones de dólares

Sotheby’s pondrá a la venta un paisaje de Vincent van Gogh que permaneció durante décadas fuera de la mirada del público y que podría establecer un nuevo récord para el artista. La pintura encabeza una colección argentina cuya aparición reunirá en Nueva York obras de algunos de los principales nombres del arte moderno.

La subasta se realizará el 18 de noviembre de 2026 e incluirá 12 piezas de la colección Blaquier-Arrieta, con una estimación conjunta cercana a 450 millones de dólares. Entre sus autores figuran Paul Cézanne, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir y Edgar Degas, además del pintor neerlandés.

El conjunto fue reunido por Nelly Arrieta de Blaquier y su esposo, el empresario azucarero Carlos Pedro Blaquier. Sus hijos impulsan la venta después del fallecimiento de ambos coleccionistas, quienes conservaron buena parte de estas obras en el ámbito privado durante más de medio siglo.

Un Van Gogh de sus últimos meses de vida

La pieza con la estimación más alta es Châtaigniers en fleurs, un paisaje de castaños en flor valuado en alrededor de 180 millones de dólares. Van Gogh lo pintó en mayo de 1890 en Auvers-sur-Oise, la localidad francesa donde transcurrieron los últimos meses de su vida.

Se estima que el gran paisaje urbano parisino de Camille Pissarro se venderá en 20 a 30 millones de dólares Sothebys

La obra fue exhibida públicamente por última vez en el Museo Guggenheim de Nueva York en 1964, de acuerdo con The Art Newspaper. Su regreso permitirá ver una pintura que durante décadas estuvo fuera del circuito de exposiciones, pese al interés internacional por ese periodo del artista.

El antecedente para medir su posible resultado es Verger avec cyprès, conocido en español como Huerto con cipreses. Esa pintura alcanzó 117.18 millones de dólares en Christie’s en noviembre de 2022, durante la venta de la colección de Paul Allen, cofundador de Microsoft.

Châtaignier en fleurs roses et blanches de Vincent Van Gogh Sothebys

La estimación del paisaje de los Blaquier supera ampliamente aquella cifra, aunque el resultado dependerá de las ofertas que reciba. Por ahora, los 180 millones representan una expectativa previa a la subasta y no una cantidad pagada por un comprador.

Cézanne y un arlequín que sigue en manos privadas

El segundo protagonista será Arlequin, de Paul Cézanne, con una estimación cercana a 120 millones de dólares. El retrato muestra al hijo del pintor con el traje de ese personaje teatral y pertenece a un grupo de cuatro pinturas, de las cuales las otras tres se encuentran en museos.

Su condición de obra todavía disponible en una colección particular es uno de los argumentos con los que Sotheby’s presenta la venta. Junto con el Van Gogh, concentra aproximadamente dos terceras partes del valor estimado de las 12 piezas.

El récord de Cézanne en subasta corresponde a La Montagne Sainte-Victoire, que obtuvo 137.79 millones de dólares, también en la venta de Paul Allen de 2022. La estimación de Arlequin es inferior a ese resultado, por lo que todavía no puede darse por hecho que lo superará.

Le Jardin des Tuileries de Claude Monet Sothebys

Además, las cifras requieren una distinción: las estimaciones anunciadas para esta colección excluyen las comisiones a cargo del comprador. Por ello, al concluir la venta será necesario comparar resultados calculados bajo el mismo criterio para determinar si se establecieron nuevas marcas.

Monet, Renoir y Degas completan la subasta

La selección incluye Le Jardin des Tuileries, de Claude Monet, estimado entre 15 y 20 millones de dólares. También figura una vista parisina realizada por Camille Pissarro en 1898, para la que se prevé un precio de entre 30 y 40 millones.

En Canot, de Renoir, tiene una estimación de entre 25 y 35 millones de dólares, mientras que el pastel Avant la Course, de Degas, se sitúa entre 20 y 30 millones. El conjunto incorpora asimismo obras de Gauguin, Sisley, Toulouse-Lautrec, Derain y Vlaminck.

La presentación previa comenzó en Londres, donde se mostraron cinco piezas el 30 de septiembre. La elección de esa ciudad tiene un antecedente: siete de las 12 obras fueron adquiridas en la Galería Lefevre durante la década de 1970, cuando los coleccionistas acudían a la capital británica en busca de arte.

La historia detrás de la colección Blaquier-Arrieta

El origen de las obras también remite a la trayectoria de sus propietarios. La fortuna familiar estuvo vinculada con Ledesma, una de las principales empresas agroindustriales de Argentina, que Carlos Pedro Blaquier dirigió durante décadas.

Blaquier fue acusado por su presunta participación en secuestros durante la dictadura argentina. El empresario negó las imputaciones y murió en 2023 sin haber enfrentado un juicio; Sotheby’s ha señalado que nunca fue condenado. Este antecedente acompaña la historia de una colección que ahora pasará del resguardo familiar al mercado internacional.